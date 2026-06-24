Terremotos en Venezuela: dos sismos de 7,2 y 7,5 provocaron daños y escenas de pánico

Dos fuertes terremotos en Venezuela sacudieron este miércoles distintas regiones del país y causaron importantes daños materiales. Hasta el momento no hay un balance oficial de víctimas, mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia.
Los terremotos en Venezuela de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles gran parte del país, provocando daños estructurales, evacuaciones masivas y escenas de pánico en distintas ciudades. Los dos sismos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y fueron seguidos por varias réplicas, mientras las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron un balance oficial de víctimas fatales o heridos, aunque continúan las tareas de evaluación en las zonas más afectadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que, por la magnitud del evento y la intensidad de las sacudidas, podrían registrarse graves consecuencias.
El primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,2 y se produjo a una profundidad de 13 kilómetros. Apenas segundos después se registró un segundo terremoto, de 7,5, con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro cercano a la ciudad de Morón, en el estado Carabobo.
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
Edificios dañados y evacuaciones
Los temblores se sintieron con fuerza en Caracas y en numerosos estados venezolanos, entre ellos Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Monagas, Miranda, Barinas y Portuguesa. El fenómeno también fue percibido en distintas regiones de Colombia.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron edificios con importantes daños estructurales, viviendas destruidas y personas evacuando apresuradamente hacia espacios abiertos mientras continuaban las réplicas.
BREAKING: USGS upgrades Venezuela earthquake to 7.5. Major damage to buildings. pic.twitter.com/0tAOcqrTcW— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 24, 2026
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que los organismos de emergencia, bomberos y fuerzas de seguridad fueron desplegados para asistir a la población y evaluar los daños ocasionados por los sismos.
Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT— BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026
Piden permanecer en lugares seguros
Ante la continuidad de las réplicas, las autoridades recomendaron a la población permanecer al aire libre siempre que sea posible y evitar ingresar a edificios que pudieran haber sufrido daños estructurales.
WATCH: Magnitude 7.1 earthquake destroys apartment building in Caracas, Venezuela. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/eTVroUH5St— BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026
Los organismos de emergencia continúan inspeccionando viviendas, edificios públicos e infraestructura crítica para determinar el alcance de los daños y asistir a las personas afectadas, mientras el país permanece en alerta por la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.