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Terremotos en Venezuela: dos sismos de 7,2 y 7,5 provocaron daños y escenas de pánico

Dos fuertes terremotos en Venezuela sacudieron este miércoles distintas regiones del país y causaron importantes daños materiales. Hasta el momento no hay un balance oficial de víctimas, mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia.

24 de Junio de 2026
Rescatistas buscan víctimas.
Rescatistas buscan víctimas.

Dos fuertes terremotos en Venezuela sacudieron este miércoles distintas regiones del país y causaron importantes daños materiales. Hasta el momento no hay un balance oficial de víctimas, mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia.

Los terremotos en Venezuela de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles gran parte del país, provocando daños estructurales, evacuaciones masivas y escenas de pánico en distintas ciudades. Los dos sismos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y fueron seguidos por varias réplicas, mientras las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia.

 

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un balance oficial de víctimas fatales o heridos, aunque continúan las tareas de evaluación en las zonas más afectadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que, por la magnitud del evento y la intensidad de las sacudidas, podrían registrarse graves consecuencias.

El primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,2 y se produjo a una profundidad de 13 kilómetros. Apenas segundos después se registró un segundo terremoto, de 7,5, con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro cercano a la ciudad de Morón, en el estado Carabobo.

Edificios dañados y evacuaciones

 

Los temblores se sintieron con fuerza en Caracas y en numerosos estados venezolanos, entre ellos Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Monagas, Miranda, Barinas y Portuguesa. El fenómeno también fue percibido en distintas regiones de Colombia.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron edificios con importantes daños estructurales, viviendas destruidas y personas evacuando apresuradamente hacia espacios abiertos mientras continuaban las réplicas.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que los organismos de emergencia, bomberos y fuerzas de seguridad fueron desplegados para asistir a la población y evaluar los daños ocasionados por los sismos.

Piden permanecer en lugares seguros

 

Ante la continuidad de las réplicas, las autoridades recomendaron a la población permanecer al aire libre siempre que sea posible y evitar ingresar a edificios que pudieran haber sufrido daños estructurales.

Los organismos de emergencia continúan inspeccionando viviendas, edificios públicos e infraestructura crítica para determinar el alcance de los daños y asistir a las personas afectadas, mientras el país permanece en alerta por la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

Temas:

sismos Venezuela Terremoto desastres
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