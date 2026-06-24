 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Impactantes fotos y videos revelan los daños tras el terremoto en Venezuela

Las fotos y videos del terremoto en Venezuela reflejaron la magnitud de los dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron el país. Derrumbes, edificios agrietados, evacuaciones y escenas de pánico quedaron registrados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares.

24 de Junio de 2026
Postal de cómo quedó uno de los edificios.
Postal de cómo quedó uno de los edificios. Foto: Getty Images.

Las fotos y videos del terremoto en Venezuela reflejaron la magnitud de los dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron el país. Derrumbes, edificios agrietados, evacuaciones y escenas de pánico quedaron registrados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares.

Las fotos y videos del terremoto en Venezuela comenzaron a multiplicarse en las redes sociales apenas minutos después de que dos potentes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieran este miércoles gran parte del país caribeño. Las imágenes mostraron edificios dañados, viviendas derrumbadas, objetos cayendo en el interior de los hogares y miles de personas evacuando en medio del pánico.

 

 

Las grabaciones captadas por vecinos, cámaras de seguridad y medios locales permitieron dimensionar la violencia del fenómeno, que tuvo como epicentro la zona de Morón, en el estado Carabobo, y que también se sintió con fuerza en Caracas y en otras regiones de Venezuela, además de ser percibido en Colombia.

 

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

 

Mientras continúan las tareas de evaluación de daños, el material audiovisual difundido en las últimas horas refleja la desesperación vivida por la población durante los segundos en que la tierra se sacudió con intensidad.

 

 

Derrumbes, grietas y evacuaciones

 

Uno de los videos más impactantes mostró un edificio de gran tamaño con profundas grietas en distintos sectores de su estructura, lo que obligó a evacuar rápidamente a quienes se encontraban en el lugar.

 

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

 

Otras filmaciones registraron muros completamente derrumbados, dejando al descubierto muebles y ambientes interiores de viviendas, mientras enormes columnas de polvo cubrían calles de distintos barrios de Caracas.

 

 

También se viralizaron imágenes de personas abandonando oficinas, comercios y edificios residenciales. Muchos corrieron hacia espacios abiertos, mientras otros permanecieron en el centro de las calles para evitar ser alcanzados por posibles desprendimientos de mampostería o vidrios.

 

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

 

El interior de las viviendas también mostró la fuerza del sismo

 

Las cámaras instaladas dentro de casas y departamentos también captaron el momento exacto del terremoto.

 

 

En varios registros se observó cómo botellas, vajilla y otros objetos caían violentamente desde estantes y muebles, rompiéndose contra el piso mientras las viviendas se sacudían por el movimiento.

 

Foto: X.
Foto: X.

 

Las escenas reflejaron la intensidad de un fenómeno que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo una profundidad de apenas 13 kilómetros en el primer sismo y 10 kilómetros en el segundo, una característica que favoreció que el movimiento fuera percibido con mayor fuerza en la superficie.

 

Pánico en las calles de Caracas

 

Las imágenes captadas en la capital venezolana mostraron a cientos de personas corriendo apenas comenzaron los movimientos sísmicos.

 

Foto: X.
Foto: X.

 

Trabajadores, estudiantes y vecinos abandonaron edificios mientras intentaban comunicarse con sus familiares. En varios sectores, el tránsito quedó completamente interrumpido por la presencia de personas que permanecían en las calles por temor a nuevos derrumbes.

 

 

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó posteriormente que varios edificios, casas y viviendas sufrieron colapsos parciales y aseguró que organismos de seguridad, Protección Civil y equipos de rescate trabajaban en las zonas más afectadas.

 

Foto: X.
Foto: X.

 

Imágenes que recorrieron el mundo

 

Las fotografías y videos del terremoto comenzaron rápidamente a circular en medios internacionales y plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada.

 

Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.

 

Entre las imágenes más difundidas aparecieron edificios con grandes fisuras, viviendas destruidas, objetos cayendo dentro de los hogares y escenas de angustia protagonizadas por familias que permanecían en las calles mientras esperaban autorización para regresar a sus casas.

 

Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.

 

Hasta el momento, las autoridades venezolanas continuaban evaluando la magnitud de los daños materiales y el posible número de víctimas, mientras los equipos de emergencia recorrían las zonas afectadas. Las impactantes imágenes registradas durante y después del terremoto permitieron dimensionar la fuerza de uno de los movimientos sísmicos más importantes que afectó a Venezuela en las últimas décadas.

 

Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.
Foto: X.

 

Más videos del terremoto en Venezuela

 

Temas:

terremoto en Venezuela Catástrofe
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso