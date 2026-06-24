Impactantes fotos y videos revelan los daños tras el terremoto en Venezuela

Postal de cómo quedó uno de los edificios.

Las fotos y videos del terremoto en Venezuela comenzaron a multiplicarse en las redes sociales apenas minutos después de que dos potentes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieran este miércoles gran parte del país caribeño. Las imágenes mostraron edificios dañados, viviendas derrumbadas, objetos cayendo en el interior de los hogares y miles de personas evacuando en medio del pánico.

Las grabaciones captadas por vecinos, cámaras de seguridad y medios locales permitieron dimensionar la violencia del fenómeno, que tuvo como epicentro la zona de Morón, en el estado Carabobo, y que también se sintió con fuerza en Caracas y en otras regiones de Venezuela, además de ser percibido en Colombia.

Foto: Getty Images.

Mientras continúan las tareas de evaluación de daños, el material audiovisual difundido en las últimas horas refleja la desesperación vivida por la población durante los segundos en que la tierra se sacudió con intensidad.

WATCH: Magnitude 7.1 earthquake destroys apartment building in Caracas, Venezuela. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/eTVroUH5St — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

Derrumbes, grietas y evacuaciones

Uno de los videos más impactantes mostró un edificio de gran tamaño con profundas grietas en distintos sectores de su estructura, lo que obligó a evacuar rápidamente a quienes se encontraban en el lugar.

Foto: Getty Images.

Otras filmaciones registraron muros completamente derrumbados, dejando al descubierto muebles y ambientes interiores de viviendas, mientras enormes columnas de polvo cubrían calles de distintos barrios de Caracas.

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

También se viralizaron imágenes de personas abandonando oficinas, comercios y edificios residenciales. Muchos corrieron hacia espacios abiertos, mientras otros permanecieron en el centro de las calles para evitar ser alcanzados por posibles desprendimientos de mampostería o vidrios.

Foto: Getty Images.

El interior de las viviendas también mostró la fuerza del sismo

Las cámaras instaladas dentro de casas y departamentos también captaron el momento exacto del terremoto.

NEW VIDEO: Devastation in La Guaira, Venezuela after powerful earthquake pic.twitter.com/NzxTss0Xje — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

En varios registros se observó cómo botellas, vajilla y otros objetos caían violentamente desde estantes y muebles, rompiéndose contra el piso mientras las viviendas se sacudían por el movimiento.

Foto: X.

Las escenas reflejaron la intensidad de un fenómeno que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo una profundidad de apenas 13 kilómetros en el primer sismo y 10 kilómetros en el segundo, una característica que favoreció que el movimiento fuera percibido con mayor fuerza en la superficie.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨 Un sismo de magnitud 7.1 sacudió este jueves el centro de Venezuela, localizándose el epicentro en la región noroeste de Montalbán, según los reportes oficiales emitidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Debido a la gran intensidad del… pic.twitter.com/mec8h00kEr — MVS Noticias (@MVSNoticias) June 24, 2026

Pánico en las calles de Caracas

Las imágenes captadas en la capital venezolana mostraron a cientos de personas corriendo apenas comenzaron los movimientos sísmicos.

Foto: X.

Trabajadores, estudiantes y vecinos abandonaron edificios mientras intentaban comunicarse con sus familiares. En varios sectores, el tránsito quedó completamente interrumpido por la presencia de personas que permanecían en las calles por temor a nuevos derrumbes.

Alerta de Tsunami y siguen la réplicas en Venezuela, se ha sentido en Curazao, Aruba y parte de Colombia pic.twitter.com/pVkvcV0fOX — David Iglesias (@DavidRIglesiasS) June 24, 2026

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó posteriormente que varios edificios, casas y viviendas sufrieron colapsos parciales y aseguró que organismos de seguridad, Protección Civil y equipos de rescate trabajaban en las zonas más afectadas.

Foto: X.

Imágenes que recorrieron el mundo

🇻🇪#URGENTE - Venezuela vive la peor tragedia de su historia. La Guaira parece un escena de Guerra.pic.twitter.com/5NS1H09Gf7 — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Las fotografías y videos del terremoto comenzaron rápidamente a circular en medios internacionales y plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada.

Foto: X.

Foto: X.

Entre las imágenes más difundidas aparecieron edificios con grandes fisuras, viviendas destruidas, objetos cayendo dentro de los hogares y escenas de angustia protagonizadas por familias que permanecían en las calles mientras esperaban autorización para regresar a sus casas.

Foto: X.

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Hasta el momento, las autoridades venezolanas continuaban evaluando la magnitud de los daños materiales y el posible número de víctimas, mientras los equipos de emergencia recorrían las zonas afectadas. Las impactantes imágenes registradas durante y después del terremoto permitieron dimensionar la fuerza de uno de los movimientos sísmicos más importantes que afectó a Venezuela en las últimas décadas.

Foto: X.

Foto: X.

Foto: X.

Más videos del terremoto en Venezuela

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

📹🇻🇪 Circulan imágenes de derrumbes por sismo en Venezuela 📱En redes sociales, usuarios han publicado videos de edificios caídos y daños en la infraestructura en varios puntos de la capital Caracas. 🔴 El Servicio Meteorológico Nacional de EEUU ya emitió una alerta de tsunami… pic.twitter.com/25f8fZ8Rqp — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 24, 2026