Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran sus haberes esta semana

ANSES: quiénes cobran entre el 13 y el 17 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio con el cronograma de pagos correspondiente a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Los depósitos se realizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante julio, las prestaciones recibieron un aumento del 2,15%, aplicado por la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

Jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Asignaciones familiares y AUH

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio.

DNI terminados en 1: 14 de julio.

DNI terminados en 2: 15 de julio.

DNI terminados en 3: 16 de julio.

DNI terminados en 4: 17 de julio.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio.

Asignación por Maternidad

El pago para todas las terminaciones de DNI se extenderá del 14 de julio al 11 de agosto.

Cuánto se cobra en julio

Con el incremento del 2,15%, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $481.989,33 (incluye un haber de $411.989,33 y el bono de $70.000).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $358.392,53.

En cuanto a las asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 por hijo.

AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): desde $74.033 para el primer rango de ingresos.

La Asignación por Embarazo es de $148.049, aunque las beneficiarias perciben mensualmente el 80% ($118.439) y el 20% restante se abona al finalizar el embarazo, una vez acreditados los controles de salud correspondientes.

Por su parte, la Asignación por Prenatal parte de $74.033 para el primer tramo de ingresos y disminuye según la escala salarial. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario bruto de la trabajadora durante el período de licencia.