Escándalo en una carrera de montaña en Río Negro: jinetes atacaron a corredores con piedras y fustas

Una competencia deportiva terminó en un episodio de violencia en Río Negro, luego de que un grupo de jinetes interrumpiera el desarrollo de la tradicional carrera Doble Apolo y atacara a varios corredores con piedras y elementos de monta.

El hecho ocurrió durante la 17.ª edición de la competencia, desarrollada en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, en General Roca. Según denunciaron desde la organización, los agresores también retiraron parte de la señalización del circuito, lo que provocó desorientación entre los participantes.

El conflicto se registró principalmente durante el tramo de 8 kilómetros de la prueba, en la zona del cañadón que conduce hacia la subida de Colicheo. De acuerdo con los testimonios de los corredores, un grupo de personas a caballo habría ingresado al recorrido y comenzó a arrojar piedras contra quienes participaban de la competencia.

Corredores denunciaron agresiones durante la competencia

Uno de los atletas afectados relató que fue perseguido y golpeado mientras intentaba continuar con la carrera. La situación generó temor entre los participantes, que debieron avanzar por el circuito sin la señalización correspondiente luego de que parte del marcado del recorrido fuera retirado.

El corredor Víctor Simonelli, ganador de la distancia de 8 kilómetros, explicó que al llegar al sector del conflicto encontraron una protesta y dificultades para orientarse debido a la falta de las marcas del circuito. Pese al inconveniente, algunos atletas lograron continuar guiándose por el terreno.

Desde la organización señalaron que la competencia contaba con los permisos correspondientes y adelantaron que realizarán una presentación judicial para que se investiguen las agresiones y los daños ocasionados durante la jornada deportiva.

La organización calificó el hecho como inédito

El organizador de la Doble Apolo manifestó su preocupación y aseguró que un episodio de esta magnitud no había ocurrido anteriormente en la historia de la prueba. También pidió disculpas a los corredores que resultaron afectados y remarcó que la competencia buscaba desarrollarse en convivencia con todos los usuarios del área natural.