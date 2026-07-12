El deporte sobre el agua suma experiencias a la agenda turística de Entre Ríos

La capital entrerriana fue sede de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Stand Up Paddle, clasificatorio para los Juegos Suramericanos. Participaron deportistas de Argentina, Chile y Venezuela, con pruebas en la Costanera y el Balneario Municipal.
Paraná fue sede de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Stand Up Paddle (SUP), un certamen que reunió a competidores de distintos puntos del país y también a representantes de Chile y Venezuela. La competencia, disputada durante el sábado y el domingo en la Costanera y el Balneario Municipal, fue clasificatoria para los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en septiembre en la Laguna Setúbal, Santa Fe.
La undécima edición del campeonato en la ciudad convocó a deportistas de diferentes edades y niveles en un circuito que aprovechó el entorno natural del río Paraná como escenario para la práctica deportiva, consolidando a Entre Ríos como sede de eventos que combinan deporte, naturaleza y turismo.
Competencia y clasificación internacional
El programa incluyó pruebas de larga distancia, sprint, categorías promocionales, all round e infantiles, combinando instancias de alto rendimiento con espacios destinados a la iniciación deportiva y la participación recreativa.
Además de otorgar puntos para el campeonato nacional, la fecha definió plazas para integrar las delegaciones que representarán al país en los Juegos Suramericanos de SUP, previstos para septiembre.
El campeón mundial Francisco Giusti, referente de la organización, destacó el crecimiento que viene experimentando la disciplina. "Este deporte sigue creciendo, sigue sumando gente y potencial competitivo y recreativo. El objetivo es llevar este deporte por todo Entre Ríos y aprovechar las playas que tiene nuestra provincia para realizar eventos de nivel regional y nacional", afirmó.
El deporte como motor del turismo
La vicepresidenta del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Marcela Santamaría, valoró el impacto que generan este tipo de competencias para la actividad turística.
"Estamos muy contentos de acompañar actividades que muestran todo lo que se puede vivir en Entre Ríos. Nuestros ríos son una fortaleza y un escenario natural para deportes como el SUP, el kayak, la pesca o la natación en aguas abiertas. Desde el turismo queremos fortalecer propuestas que inviten a conocer nuestros destinos y disfrutar de la provincia durante todo el año", expresó.
En el mismo sentido, el secretario ejecutivo del EMTURER, Sebastián Bel, señaló que "como sede oficial del invierno más cálido de la Argentina, Entre Ríos invita a disfrutar de los dos grandes ríos que nos abrazan, el Paraná y el Uruguay, además del Gualeguay y el Gualeguaychú. Buscamos que disciplinas como el Stand Up Paddle se consoliden también como una experiencia turística que complemente la amplia oferta de naturaleza, bienestar y actividades al aire libre que distingue a la provincia".
Los organizadores destacaron que la realización del campeonato se sumó al calendario de eventos deportivos que recorren distintos destinos entrerrianos, contribuyendo al movimiento turístico y a la actividad económica de la provincia durante todo el año.
Los ganadores de la maratón
En la categoría Junior masculina, el primer puesto fue para Tomás Rondinara, seguido por Joaquín Maltese.
En Open masculina, el ganador fue Santino Basaldella, mientras que Nacho Arias y Augusto Di Leva completaron el podio.
En Master masculina, el triunfo quedó en manos de Francisco Giusti, escoltado por Cristian Almonacid y Carlos Cuatrín.
En Junior femenina, Felicitas Guida obtuvo el primer lugar, seguida por Delfina Halsuet y Josefina Asensio.
En Open femenina, la vencedora fue Juliette Duhaime, con Pilar Colli en el segundo puesto y María José Chappet en el tercero.
Finalmente, en Master femenina, Laura Palau se quedó con el primer lugar, seguida por Marcela Mancinelli y Fabiana Ferrer.