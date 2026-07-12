Patronato empató 1-1 con Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Patronato empató 1-1 con Gimnasia y Tiro en el estadio David Michel Torino, de Salta, por la 20ª fecha de la Primera Nacional. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo.
Patronato empato 1-1 con Gimnasia y Tiro en el estadio David Michel Torino, de Salta, por la 20ª fecha de la Primera Nacional.
El encuentro se disputa en el estadio David Michel Torino, con arbitraje de Jorge Broggi, y por el momento el Rojinegro 0 a 0. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.
Seguí las incidencias del partido
A los 30 ST, Gimnasia y Tiro llegó al empate y Nicolás Contín estableció el 1 a 1.
"Nicolás Contín" Por el gol del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta ante Patronato. pic.twitter.com/w0k6awJsPf— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 12, 2026
"Codazo" Por la agresión del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta al de Patronato que el árbitro sancionó solo con amarilla. pic.twitter.com/zW5zd5pFSP— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 12, 2026
A los 28 minutos del segundo tiempo, el defensor Juan Galetto sufrió un calambre y debió recibir atención médica dentro del campo de juego, lo que obligó a detener momentáneamente las acciones.
A los 19 minutos del segundo tiempo, Diego Díaz ingresó en reemplazo de Hernán Rivero.
Alejo Miró abrió el marcador a los 43.
⚽️ Primer gol en Primera para Alejo Miró#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾pic.twitter.com/TpBkCz9bAd— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 12, 2026
A los 38 minutos, Rinaldi fue amonestado por una infracción sobre Federico Bravo.
A los 22 minutos, Gimnasia y Tiro respondió con una doble ocasión dentro del área, pero Alan Sosa controló el balón y evitó el gol. El arquero volvió a intervenir a los 34, al contener un remate de media distancia de Facundo Rinaldi.
El Rojinegro estuvo cerca de abrir el marcador tras un centro que terminó con un rechazo del local que casi se convirtió en gol en contra.
Así forma Patronato
Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Maximiliano Rueda; Federico Bravo, Fernando Moreyra, Augusto Picco, Alejo Miró; Juan Barinaga; Hernán Rivero y Valentín Pereyra.
DT: Marcelo Candia.
Suplentes: Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Facundo Heredia, Luciano Pacco, Gonzalo Salega, Valentín Villarreal, Franco Soldano, Diego Díaz y Renzo Reynaga.
El once de Gimnasia y Tiro
Federico Cosentino; Juan Guaniní, Juan Galetto, Ignacio Aguirre, Gabriel Sivetti; Matías Díaz, Nicolás Rocca, Walter Montoya; Facundo Rinaldi; José Contín y Juan Rojas.
DT: Fernando "Vasco" Azconzábal.
Suplentes: Nicolás Papaleo, Joaquín Soto, Facundo Oviedo, Luciano Montoya, Valentín Villarreal, Juan Capanó, Joaquín Gordillo, Nicolás Rodríguez y Lautaro Gordillo.