Patronato sumó en Salta tras empatar 1 a 1 ante Gimnasia y Tiro

REDACCIÓN ELONCE
El Rojinegro igualó 1 a 1 con Gimnasia y Tiro en el estadio David Michel Torino. Alejo Miró abrió el marcador sobre el final del primer tiempo, pero el local lo empató en el complemento. El equipo de Marcelo Candia suma 22 puntos y no logra cortar la mala racha.
Patronato empató 1 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio David Michel Torino, por la 20ª fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Candia se puso en ventaja, tuvo oportunidades claras y sumó un punto como visitante en un encuentro disputado y con un cierre abierto, aunque no pudo romper la racha.
Con arbitraje de Jorge Broggi, el conjunto entrerriano mostró una buena imagen durante varios pasajes y logró quebrar la paridad sobre el final de la primera etapa. Con este resultado, Patronato alcanzó los 22 puntos, mientras que Gimnasia y Tiro quedó con 25.
Si bien el Rojinegro acumuló su séptimo encuentro sin triunfos, volvió a sumar fuera de casa y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos ante un rival que se hizo fuerte como local.
Miró adelantó al Rojinegro
Patronato tuvo una de sus primeras situaciones claras mediante un centro que provocó un rechazo defectuoso de la defensa local y estuvo cerca de convertirse en gol en contra.
⚽️ Primer gol en Primera para Alejo Miró#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾pic.twitter.com/TpBkCz9bAd— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 12, 2026
Gimnasia y Tiro respondió a los 22 minutos con una doble oportunidad dentro del área, aunque Alan Sosa logró quedarse con la pelota. El arquero volvió a intervenir a los 34, cuando contuvo un remate de media distancia de Facundo Rinaldi.
A los 38 minutos, Rinaldi recibió una tarjeta amarilla por una infracción sobre Federico Bravo. Cinco minutos después, Alejo Miró apareció para marcar el 1 a 0 y enviar a Patronato al descanso en ventaja.
El local llegó al empate
En el segundo tiempo, Marcelo Candia realizó una modificación a los 19 minutos, con el ingreso de Diego Díaz en reemplazo de Hernán Rivero.
"Nicolás Contín" Por el gol del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta ante Patronato. pic.twitter.com/w0k6awJsPf— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 12, 2026
A los 28, Juan Galetto sufrió un calambre y debió recibir atención médica. Dos minutos más tarde, Gimnasia y Tiro consiguió el empate y estableció el 1 a 1.
El tramo final fue más intenso y presentó oportunidades en ambas áreas. Patronato buscó recuperar la ventaja y contó con posibilidades para quedarse con el triunfo, pero el marcador no volvió a modificarse.