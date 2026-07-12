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Los mejores memes tras el triunfo de Argentina ante Suiza

El sufrido triunfo ante Suiza volvió a despertar el ingenio de los hinchas en las redes sociales. La angustia por el empate parcial dio paso a la celebración tras el 3-1 en el alargue y el pase a semifinales.

12 de Julio de 2026
Se viralizaron en redes.
Se viralizaron en redes.

REDACCIÓN ELONCE

El sufrido triunfo ante Suiza volvió a despertar el ingenio de los hinchas en las redes sociales. La angustia por el empate parcial dio paso a la celebración tras el 3-1 en el alargue y el pase a semifinales.

La Selección Argentina venció por 3-1 a Suiza en tiempo extra y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Inglaterra. Como ocurrió en los partidos anteriores, el sufrimiento volvió a convertirse en protagonista y los memes reflejaron cada momento de tensión.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se había puesto en ventaja, pero el empate suizo volvió a despertar la preocupación entre los hinchas. La expulsión de Breel Embolo también generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios ironizaron sobre la dificultad de Argentina para cerrar sus partidos.

Del sufrimiento a la alegría

 

Los antecedentes ante Cabo Verde y Egipto ya habían dejado imágenes, bromas y comentarios vinculados al padecimiento de los simpatizantes. Frente a Suiza, esa tendencia se repitió durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra modificaron por completo el ánimo de los fanáticos. La angustia dio paso a la euforia y las redes se llenaron de publicaciones por una nueva clasificación argentina.

El triunfo por 3-1 aseguró el pase a semifinales y dejó atrás los momentos de incertidumbre. Los memes celebraron la reacción del equipo, destacaron a los goleadores y también apuntaron al sufrimiento que acompañó a la Selección durante toda la fase eliminatoria.

Argentina ya piensa en Inglaterra

 

Con la clasificación consumada, Argentina se medirá con Inglaterra por un lugar en la final del Mundial. El seleccionado europeo ya había conseguido su boleto tras superar a Noruega.

Mientras el plantel comenzó a enfocarse en el próximo compromiso, los hinchas prolongaron los festejos en redes sociales. Una vez más, el ingenio popular convirtió la tensión del partido en humor y celebración.

Temas:

memes Argentina Triunfo Suiza
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