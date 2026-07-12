Los mejores memes tras el triunfo de Argentina ante Suiza

La Selección Argentina venció por 3-1 a Suiza en tiempo extra y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Inglaterra. Como ocurrió en los partidos anteriores, el sufrimiento volvió a convertirse en protagonista y los memes reflejaron cada momento de tensión.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se había puesto en ventaja, pero el empate suizo volvió a despertar la preocupación entre los hinchas. La expulsión de Breel Embolo también generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios ironizaron sobre la dificultad de Argentina para cerrar sus partidos.

VOLVIÓ JULIAN ALVAREZ pic.twitter.com/XBjUQQtX00 — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) July 12, 2026

Del sufrimiento a la alegría

Los antecedentes ante Cabo Verde y Egipto ya habían dejado imágenes, bromas y comentarios vinculados al padecimiento de los simpatizantes. Frente a Suiza, esa tendencia se repitió durante buena parte del encuentro.

LA SUPUESTA FALTA DE PAREDES A EMBOLO pic.twitter.com/s0JjWFgzzB — cm de luzu (@cmdeluzu) July 12, 2026

el cuti ni bien toca la pelota un suizopic.twitter.com/ZU81IYqKYa — mila (@kagstones) July 12, 2026

La selección en el vestuario leyendo las opiniones de Twitter pic.twitter.com/HkSCxySoUa — Alina (@AveAveces) July 12, 2026

Sin embargo, los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra modificaron por completo el ánimo de los fanáticos. La angustia dio paso a la euforia y las redes se llenaron de publicaciones por una nueva clasificación argentina.

El triunfo por 3-1 aseguró el pase a semifinales y dejó atrás los momentos de incertidumbre. Los memes celebraron la reacción del equipo, destacaron a los goleadores y también apuntaron al sufrimiento que acompañó a la Selección durante toda la fase eliminatoria.

Almada viene tirando esta a cada rato y lo peor es que le sale bien pic.twitter.com/gXk0ZFwxCQ — Ulises (@UlisesDavid__) July 12, 2026

dios cuando el relator del partido dice CAMBIEN SUS LUGARES mi casa se convierte en esto pic.twitter.com/9cg9rKRaLi — ‎ً (@mqnuja) July 12, 2026

Argentina ya piensa en Inglaterra

Con la clasificación consumada, Argentina se medirá con Inglaterra por un lugar en la final del Mundial. El seleccionado europeo ya había conseguido su boleto tras superar a Noruega.

Yo festejando el gol de Mac Allister como si nunca lo hubiese bardeado pic.twitter.com/ce1LvkuN6D — leandro 🇦🇷 (@ggukvantie) July 12, 2026

Argentina llegando a las semis del mundial pic.twitter.com/WlYwbtO7F1 — Fabipa (@fabipa90) July 12, 2026

Mientras el plantel comenzó a enfocarse en el próximo compromiso, los hinchas prolongaron los festejos en redes sociales. Una vez más, el ingenio popular convirtió la tensión del partido en humor y celebración.