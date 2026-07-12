Diego Forlán reemplazará de forma interina a Marcelo Bielsa en Uruguay y también dirigirá la Sub 20

Diego Forlán será el nuevo DT de la Celeste

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que Diego Forlán será el nuevo entrenador interino de la selección mayor de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa, quien dejó el cargo luego de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Además de conducir al seleccionado absoluto en los próximos compromisos, Forlán asumirá de manera estable como director técnico de la selección uruguaya Sub 20.

La designación fue confirmada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien explicó que las conversaciones con el exgoleador se venían desarrollando desde hace varios años.

Forlán estará al frente del combinado mayor hasta marzo de 2027, período en el que Uruguay disputará partidos amistosos y encuentros correspondientes a las

Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Paralelamente, preparará a la Sub 20 para el Campeonato Sudamericano de la categoría, previsto para enero de 2027.

Una decisión planificada

Según explicó Alonso, la AUF venía siguiendo de cerca el proyecto deportivo del exfutbolista y consideró que su experiencia como entrenador y su perfil eran

adecuados para liderar el proceso de transición.

Antes de confirmar a Forlán, el Comité Ejecutivo también evaluó la posibilidad de contratar a Marcelo Broli, campeón del Mundial Sub 20 con Uruguay en 2023.

Sin embargo, el proyecto presentado por el entrenador contemplaba un ciclo hasta 2030, una planificación que excedía el actual período de gestión de la dirigencia.

El cuerpo técnico

El nuevo cuerpo técnico contará con los preparadores físicos Diego Estavillo y Santiago Ferro, mientras que los ayudantes de campo serán definidos junto a

Forlán durante una reunión prevista para la próxima semana.

Será la primera vez que Diego Forlán dirija a una selección nacional. Hasta ahora, su recorrido como entrenador incluyó pasos por Peñarol en 2020 y por Atenas de San Carlos en la Segunda División.

Los candidatos para el cargo definitivo

Mientras Forlán estará al frente del seleccionado de manera interina, la AUF continúa analizando quién será el entrenador definitivo para el proceso rumbo al Mundial 2030.

Entre los principales candidatos aparecen Guillermo Almada, Paulo Pezzolano, Alexander Medina y el propio Marcelo Broli, todos bajo evaluación por parte de la dirigencia de la Celeste.