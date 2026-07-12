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Rompieron el vidrio de una peluquería de Paraná y robaron herramientas de trabajo: quedaron filmados

El hecho ocurrió durante la madrugada en un salón ubicado sobre avenida Almafuerte. Los delincuentes quedaron registrados por las cámaras de seguridad y la propietaria lanzó una rifa solidaria para reponer los elementos sustraídos.

12 de Julio de 2026
La propietaria compartió las imágenes en redes sociales.
La propietaria compartió las imágenes en redes sociales.

REDACCIÓN ELONCE

El hecho ocurrió durante la madrugada en un salón ubicado sobre avenida Almafuerte. Los delincuentes quedaron registrados por las cámaras de seguridad y la propietaria lanzó una rifa solidaria para reponer los elementos sustraídos.

Una peluquería ubicada sobre avenida Almafuerte al 442, en Paraná, sufrió un robo durante la madrugada del viernes, cuando dos delincuentes rompieron el vidrio de acceso e ingresaron al local para llevarse herramientas y otros elementos indispensables para el funcionamiento diario del comercio.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, antes del amanecer, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del salón. Las imágenes muestran a dos individuos ingresar al establecimiento tras romper uno de los vidrios del frente y retirarse con distintos objetos de valor.

 

Se llevaron herramientas de trabajo

 

A través de las redes sociales, la propietaria del salón relató lo sucedido y expresó su preocupación por la pérdida de los elementos que utiliza a diario para desempeñar su actividad. "Me llevaron todas mis herramientas de trabajo", manifestó la estilista en un video publicado tras el robo.

Entre los objetos sustraídos mencionó secadores de cabello, planchas profesionales, una cafetera, una pava eléctrica, un Posnet, productos para el cuidado capilar y corporal, además de cepillos y peines.

 

Inició una rifa solidaria

 

La comerciante señaló que, pese al robo, pudo continuar atendiendo gracias a la ayuda recibida. "Pude seguir trabajando, mis vecinos y clientas me ayudaron", expresó.

 

Asimismo, indicó que no había personas dentro del local al momento del robo, por lo que no hubo heridos.

 

Con el objetivo de recuperar las herramientas indispensables para su trabajo, la propietaria informó que puso en marcha una rifa solidaria destinada a reunir fondos para reemplazar los elementos robados.

Temas:

Robo Paraná Peluquería
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