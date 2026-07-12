Cotapa cumple 62 años en Paraná: "Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar"

Cotapa celebra este domingo su 62° aniversario atravesando uno de los momentos más importantes de su historia. A pocos días de que la Justicia aprobara la compra de la planta industrial por parte de la cooperativa conformada por sus trabajadores, la tradicional empresa láctea inició una nueva etapa con la propiedad definitiva de la fábrica en manos de quienes sostuvieron la producción durante el proceso de quiebra.

La resolución judicial cerró un largo camino iniciado en 2022, cuando la empresa atravesó una profunda crisis económica que paralizó la actividad y dejó a decenas de empleados sin certezas sobre el futuro. Organizados como cooperativa, los trabajadores decidieron permanecer en la planta, reactivar la producción y preservar las fuentes laborales, además de mantener viva una marca emblemática en Paraná y la región.

Se recordará que, hace poco más de una semana, un fallo judicial confirmó la adquisición de la empresa por parte de la cooperativa, convirtiéndose en un caso emblemático de recuperación productiva y cooperativismo en Entre Ríos.

Un aniversario cargado de emoción

En el marco del aniversario, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Cotapa, Carlos Strada, recordó especialmente a José "El Vasco" Abelli, referente del cooperativismo argentino, a quien consideró fundamental para iniciar el proceso de recuperación.

"Cuando en 2022 parecía que ya no quedaba nada por hacer, recibí el llamado telefónico de una persona que nos ayudó a ver un camino. Fue José Abelli, quien nos enseñó que organizarnos como cooperativa era una posibilidad real para defender y recuperar nuestra fuente de trabajo", expresó.

Además, destacó el acompañamiento recibido durante estos años. "Durante el proceso se fueron sumando muchas personas e instituciones que también nos tendieron una mano. Sería imposible nombrarlas a todas, pero a cada una de ellas les debemos una parte de este logro", sostuvo.

Por su parte, la asociada Alejandra Domínguez recordó los momentos más difíciles que atravesaron mientras defendían la planta. "Muchos no saben todo lo que vivimos. Durante meses, días y noches enteras nos turnábamos para cuidar la planta, para que no la siguieran desmantelando. Lo hicimos con la convicción de que algún día Cotapa volviera a ponerse de pie. Hoy poder celebrar este aniversario como dueños de nuestra propia fábrica es una emoción difícil de explicar", afirmó.

De la crisis a la recuperación

La recuperación comenzó con una planta prácticamente paralizada y equipos deteriorados. Los propios trabajadores repararon la maquinaria, reorganizaron los sectores productivos y lograron reactivar la elaboración de leche fluida, leche larga vida, leche en polvo, yogures, crema y dulce de leche.

Al mismo tiempo reconstruyeron la red comercial. Recuperaron puntos de venta históricos en Paraná, incorporaron nuevos locales y lograron que los productos de larga vida volvieran a comercializarse en 14 provincias argentinas.

Ese crecimiento permitió proyectar nuevas inversiones, entre ellas la reconexión del gas natural, la incorporación de equipamiento, la ampliación de las líneas de producción y futuras exportaciones.

Un modelo cooperativo con nuevos desafíos

La confirmación judicial coincidió con una etapa de expansión para la empresa. Además del crecimiento comercial, la cooperativa incorporó nuevos trabajadores mediante convenios con otras organizaciones, fortaleció programas educativos para estudiantes y continuó ampliando su presencia en la comunidad.

A 62 años de su fundación, Cotapa dejó atrás una historia marcada por crisis económicas, concursos preventivos y la quiebra para consolidar un modelo de gestión cooperativa encabezado por sus propios trabajadores.

La empresa celebró el aniversario con un video institucional en el que destacó los valores del cooperativismo, la solidaridad y la ayuda mutua como pilares de una recuperación que permitió preservar la producción, el empleo y una de las marcas más tradicionales de la industria láctea entrerriana.