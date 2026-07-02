Cotapa y el sueño cumplido de sus trabajadores: "La fábrica ya es nuestra"

La Cooperativa de Trabajo Cotapa dio un paso histórico luego de que la Justicia entrerriana aprobara la propuesta presentada por sus trabajadores para adquirir definitivamente la planta industrial. La resolución pone fin a más de cuatro años de incertidumbre y permitirá que la empresa quede formalmente en manos de quienes la recuperaron y sostuvieron tras su quiebra. "La fábrica ya es nuestra", expresó a Elonce el presidente de la cooperativa, Carlos Strada.

El dirigente explicó que la resolución judicial fue incorporada al expediente durante la tarde del miércoles y que llegó apenas un día después de que venciera el permiso judicial que habilitaba a la cooperativa a ocupar las instalaciones.

"En síntesis, aceptan la propuesta de compra que habíamos realizado en su momento. A nosotros se nos terminaba el permiso para ocupar las instalaciones el 30 de junio y esta resolución salió el 1° de julio, así que estamos muy contentos de haber logrado lo que nos propusimos", manifestó.

"Ahora tenemos un panorama hacia adelante"

Strada remarcó que la decisión judicial cambia completamente el horizonte de la empresa y brinda previsibilidad para continuar desarrollando el proyecto productivo. "Tendremos un panorama para adelante. Siempre estuvimos trabajando pensando que esto se iba a dar, pero también existían muchos temores. De acá en adelante ya sabemos que la fábrica es nuestra", afirmó.

El presidente de Cotapa aclaró que la sentencia aún debe quedar firme, un trámite que estimó podría concretarse hacia fines de julio. "Después tenemos que hacer un pago inicial y contamos con cuatro años para cancelar el resto de la compra. Esa fue la propuesta que presentamos y, una vez firme, los bienes pasarán formalmente a la cooperativa", indicó.

Carlos Strada, presidente de Cotapa (archivo Elonce)

Respecto de una eventual apelación, Strada consideró que no sería probable. "La propuesta se realizó en una audiencia pública donde participaron los acreedores, por lo que creemos que no va a haber apelaciones. No tenemos la certeza absoluta, pero pensamos que ya está", sostuvo.

Cuatro años de trabajo para recuperar la empresa

La historia reciente de Cotapa estuvo marcada por una crisis profunda. En 2022, la empresa atravesó un proceso de quiebra que dejó a sus trabajadores sin empleo, sin indemnizaciones y sin certezas. Frente a ese escenario, un grupo de empleados tomó una decisión clave: no abandonar la fábrica y asumir la conducción del proyecto productivo.

El primer desafío fue recuperar la planta ubicada sobre avenida Almafuerte, que en otros tiempos había llegado a procesar hasta 200 mil litros diarios de leche. La infraestructura estaba deteriorada, las máquinas eran antiguas y no existía acceso al crédito, pero el objetivo era claro: volver a producir.

"Lo primero que tuvimos que gestionar fue tener electricidad para poder empezar a trabajar y hoy, cuatro años después, llegamos a esta resolución", repasó al sintetizar aquel proceso comenzó en 2022, cuando la histórica empresa láctea cesó su actividad y los trabajadores decidieron organizarse para preservar sus fuentes laborales

Con el aval de la Justicia, la cooperativa logró poner nuevamente en funcionamiento la planta y, en poco más de un año, comenzó a diseñar inversiones, reorganizar la producción y proyectar nuevos mercados, incluso con la mirada puesta en la exportación.

Y el 1º de enero de 2023 marcó el inicio formal de la nueva etapa de Cotapa. La firma, fundada hace más de seis décadas, pasó a estar gestionada por quienes históricamente sostuvieron su funcionamiento: los trabajadores.

Durante ese período, la cooperativa tambera continuó produciendo sin tener certezas sobre el desenlace judicial. "Siempre trabajamos pensando en que teníamos que crecer para poder hacer una oferta sólida. Nos propusimos trabajar, crecer lo más posible y demostrarle al juez Ángel Moia que merecíamos esta oportunidad", explicó a Elonce.

"Demostramos que la empresa era viable"

Strada destacó que la continuidad del personal especializado fue uno de los factores fundamentales para recuperar la producción. "Demostramos que la empresa era viable. La estructura principal nunca se rompió. Se mantuvieron los trabajadores de producción, administración y de todas las áreas. Lo único que cambió fue que la figura del patrón fue reemplazada por un consejo de administración", señaló.

Además, remarcó que el conocimiento acumulado por el personal permitió reactivar rápidamente la actividad. "Había gente con muchísima experiencia. Se pudieron volver a poner en funcionamiento las máquinas y llevar adelante la producción, la administración y la comercialización. No éramos improvisados para asumir este desafío", afirmó.

Cotapa quedó en manos de sus trabajadores: "La fábrica ya sabemos que es nuestra"

Más de 70 personas trabajan actualmente vinculadas al proyecto

Actualmente, la Cooperativa de Trabajo Cotapa cuenta con 45 asociados, de los cuales 40 trabajan diariamente en la planta. A esa estructura se suman unos 27 trabajadores pertenecientes a otra cooperativa con la que mantienen un convenio de prestación de servicios, además de profesionales externos que acompañan la gestión.

"Tenemos un técnico en alimentos, una comunicadora social, un estudio contable, un abogado y un ingeniero en mantenimiento que nos acompañan permanentemente. Nos hemos rodeado de profesionales para seguir creciendo", explicó.

Finalmente, Strada expresó a Elonce su emoción por el resultado alcanzado después de años de esfuerzo. "Todavía no terminamos de caer en lo que pasó. Pero sí estamos entendiendo que todo este esfuerzo sirvió", concluyó.