Policía iba a alta velocidad y terminó chocando contra un auto estacionado en Concordia

Un siniestro vial ocurrido el lunes 29 de junio en Concordia es motivo de reclamo e investigación, luego de que un automóvil conducido por un funcionario de la Policía de Entre Ríos impactara contra un vehículo estacionado frente a una vivienda, según denunciaron los propietarios afectados.

El choque se produjo en la intersección de las calles Diamante y Lieberman. De acuerdo con la información aportada por los damnificados, el vehículo embestido era una Chevrolet Meriva que se encontraba sobre la vereda del inmueble de su dueño y había sido puesta a la venta.

Como consecuencia del impacto, el automóvil sufrió daños materiales de consideración. También resultó afectado el portón de la vivienda ubicada en ese sector de Concordia, según indicaron los propietarios del rodado.

Los vecinos que fueron consultados por el medio que difundió el caso señalaron que el vehículo que provocó el choque circulaba a alta velocidad. Además, sostuvieron que el conductor presuntamente utilizaba un teléfono celular al momento del hecho, aunque ninguna de esas circunstancias fue confirmada de manera oficial.

Qué reclaman los damnificados

Los propietarios de la Meriva afirmaron que, tras el siniestro, no se habría realizado un test de alcoholemia al conductor señalado. Ese punto forma parte de los cuestionamientos planteados por la familia, que espera conocer qué actuaciones se realizaron luego del impacto.

El hecho generó preocupación entre residentes de la zona de Concordia, debido a que en las inmediaciones hay un establecimiento educativo y suelen circular niños durante los horarios de ingreso y salida de clases.

Hasta el momento, no se informó públicamente si hubo peritajes, actuaciones administrativas o una intervención judicial vinculada al episodio. Tampoco trascendieron precisiones oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre las circunstancias denunciadas por los vecinos.

La versión sobre el pago de los daños

De acuerdo con la información publicada, en las últimas horas el funcionario policial señalado como protagonista del hecho se habría presentado en el domicilio de los damnificados con la intención de hacerse cargo de los gastos ocasionados por el choque.

Mientras tanto, los dueños del vehículo aguardan una definición sobre lo ocurrido y reclaman que se esclarezca el siniestro que dejó daños en la Chevrolet Meriva y en el frente de la vivienda de Concordia.