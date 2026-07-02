Video: tres delincuentes saquearon un local de celulares en solo 22 segundos

Las cámaras de seguridad de una casa de electrodomésticos en Bell Ville, provincia de Córdoba registraron un robo y sorprendió por la velocidad con la que actuaron los delincuentes. En apenas 22 segundos, tres hombres rompieron la puerta de ingreso, ingresaron al comercio, sustrajeron 12 teléfonos celulares y escaparon mientras sonaba la alarma.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del pasado martes en el local LionTech Electro Hogar, ubicado sobre calle Pío Angulo al 120, a pocos metros del centro comercial de la ciudad cordobesa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a tres delincuentes con capuchas y gorras que ocultaban sus rostros mientras arrojaban piedras contra el frente vidriado del comercio.

Luego de abrir un agujero en uno de los cristales, los sospechosos forzaron las puertas hasta romperlas por completo y lograron ingresar al local.

Ya en el interior, corrieron directamente hacia el mostrador donde se exhibían teléfonos celulares y cargadores. En cuestión de segundos tomaron 12 dispositivos y escaparon del lugar mientras la alarma sonaba de manera ininterrumpida.

Toda la secuencia, desde el primer piedrazo hasta la fuga, duró 22 segundos.

Investigan a los autores

El comisario Fernando Martín, de la Policía de Córdoba, confirmó que el hecho es investigado y que buscan identificar a los responsables.

"Lamentablemente el hecho ocurrió durante la madrugada. Alrededor de las 4. Ingresaron tres personas al local por la entrada principal y tras romper el vidrio se llevaron 12 teléfonos celulares. Estamos en proceso para poder dar con estas tres personas", indicó.

Además, advirtió que este tipo de episodios se repite en la ciudad.

"Esto no es un caso aislado que pasó en Bell Ville. Vienen sucediendo seguido a varios comercios y del mismo modo", sostuvo.

"Nos sentimos muy vulnerables"

Matías, uno de los propietarios del comercio, relató que fue alertado por personal policial que realizaba recorridas preventivas.

"Fue muy duro, desolador. Despertarse entre las 4 y las 5 de la mañana con esta escena. Fue la Policía de patrulla la que nos logró avisar de que en sus rondines vieron la puerta rota del local", expresó.

El comerciante señaló que el perjuicio económico ronda los 10 millones de pesos, aunque remarcó que el impacto va mucho más allá de las pérdidas materiales.

"Nos queda una vulnerabilidad muy grande después de lo que pasó. Nos sentimos frágiles", afirmó.

También lamentó la impunidad con la que actuaron los delincuentes.

"Es desolador ver las imágenes. Con la impunidad que actúan. Se llevaron entre 12 y 13 celulares por un valor de casi 10 millones de pesos", manifestó.

El dueño explicó que el comercio no contaba con rejas porque históricamente Bell Ville era una ciudad tranquila, aunque reconoció que la situación cambió.

"Vamos a tener que reforzar la seguridad del local, a pesar de que el capital más grande es la vista de todo lo que hay", comentó.

Asimismo, denunció que otros comercios del mismo rubro sufrieron hechos similares durante este año.

"Lamentablemente durante este año varios comercios del mismo rubro venimos soportando actos delictivos similares. Con el mismo modus operandi. Rompen, saquean y escapan", aseguró.