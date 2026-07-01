Uno por uno, los aumentos de sueldo que cobrarán los trabajadores en julio

REDACCIÓN ELONCE
Con acuerdos paritarios ya firmados y otros aún en negociación, distintos gremios comenzarán a percibir aumentos salariales durante julio. Comercio, sanidad, bancarios, construcción, estatales, camioneros y otros sectores tendrán mejoras en sus haberes.
Los aumentos de sueldo de julio comenzarán a reflejarse en los haberes de millones de trabajadores de distintos sectores de la economía. Mientras algunas actividades ya cerraron sus acuerdos paritarios y percibirán incrementos, sumas fijas o bonos, otras continúan negociando en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación y la recuperación parcial del poder adquisitivo.
De acuerdo con el último Índice de Salarios del INDEC, correspondiente a abril y publicado con dos meses de rezago, los salarios del sector privado registraron una mejora real del 0,9%, lo que permitió cortar una racha de siete meses consecutivos de pérdida frente a la inflación.
Las perspectivas para julio también resultan favorables. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los acuerdos paritarios firmados hasta el momento reflejan un aumento promedio del 2,8%, porcentaje que se ubicaría por encima de la inflación esperada para el mes.
Paritarias que siguen abiertas
Pese a la gran cantidad de acuerdos alcanzados, todavía existen negociaciones de peso que permanecen sin resolución.
Una de ellas es la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los sectores más afectados por la caída de la actividad industrial. La negociación continúa estancada y además se encuentra condicionada por la intervención del sindicato.
También permanece sin acuerdo la paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que mantiene el conflicto con el Gobierno nacional y las cámaras empresarias. La falta de entendimiento mantiene latente la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.
En tanto, los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires tampoco lograron cerrar un acuerdo con la administración de Axel Kicillof. La negociación continúa abierta y ya derivó en medidas de fuerza docentes, sin fecha confirmada para una nueva convocatoria.
Sanidad
Los trabajadores privados de la sanidad alcanzados por los convenios de FATSA cobrarán en julio un aumento del 3,7% sobre los salarios básicos de junio.
Además, percibirán una asignación fija no remunerativa de $90.000, mientras que en agosto se incorporarán $12.000 al salario básico de la categoría inicial, impactando proporcionalmente en el resto de las escalas.
El acuerdo alcanza a trabajadores de clínicas, sanatorios, laboratorios, centros de diagnóstico, servicios de emergencias y cuidados domiciliarios.
Empleados de comercio
Los empleados de comercio tendrán una de las principales novedades del mes.
Desde julio se incorporarán $100.000 que hasta ahora se abonaban como suma no remunerativa al salario básico, además de un adicional extraordinario de $20.000.
Con esta actualización, los salarios básicos de jornada completa oscilarán entre $1.233.585 y $1.299.445, según la categoría, mejorando también el cálculo del aguinaldo, vacaciones y futuros aumentos.
Bancarios
Los trabajadores bancarios percibirán un incremento del 2,1%, equivalente a la inflación registrada en mayo.
Con este mecanismo de actualización automática, acordado entre La Bancaria y las cámaras empresarias, el sector acumula una recomposición del 14,7% en los primeros cinco meses del año.
La actualización alcanza tanto a conceptos remunerativos como no remunerativos y comprende adicionales convencionales y no convencionales.
Construcción
Los trabajadores de la construcción cobrarán una mejora del 2% sobre los salarios básicos de junio.
Además, recibirán una suma fija extraordinaria no remunerativa que se abonará en dos cuotas:
Oficial especializado: $72.900. Oficial: $67.100. Medio oficial: $61.500. Ayudantes y serenos: $57.900.
Estatales
Los empleados públicos nacionales percibirán en julio un incremento del 2,4%, correspondiente al segundo tramo del aumento total del 6,64% acordado en tres etapas.
También cobrarán un bono remunerativo de $50.000 por única vez.
En la Ciudad de Buenos Aires los estatales recibirán un aumento del 6%, mientras que en la provincia de Buenos Aires la negociación continúa sin acuerdo.
Camioneros
El Sindicato de Camioneros analiza aceptar una revisión salarial del 2,68%, equivalente a $27.258, prevista por la cláusula de revisión del acuerdo firmado en marzo.
El convenio contempla además un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, con aumentos escalonados y sumas fijas no remunerativas.
Alimentación
Los trabajadores de la alimentación percibirán en julio la segunda cuota de una suma fija no remunerativa.
Luego de cobrar $70.000 antes del 26 de junio, recibirán $50.000 el 21 de julio, completando los $120.000 acordados.
Con esta recomposición, el salario inicial rondará los $1.500.000, mientras que las categorías superiores alcanzarán aproximadamente $2.500.000.
Farmacéuticos
Los empleados de farmacia cobrarán salarios básicos que van desde:
$1.293.737 para cadetes. $1.962.632 para farmacéuticos.
A estos montos se suman remuneraciones adicionales de hasta $132.512.
Otros gremios con aumentos en julio
También recibirán actualizaciones salariales durante julio los siguientes sectores:
Seguro: aumento del 4% correspondiente al primero de tres tramos que totalizan 11,5% entre julio y octubre.
UTEDYC (clubes deportivos): incremento acumulativo del 3%, con una nueva suba del 2,5% prevista para julio.
Rurales: salario mínimo para peón general de $1.088.358, más suma no remunerativa.
Carga y descarga: salarios básicos de hasta $2.313.833 para conductores de primera categoría.
Pasteleros: asignación no remunerativa del 7,69%.
Mineros: aumento del 3,5%.
Petroleros de Vaca Muerta: salario bruto mínimo de $3.914.000, uno de los más altos del país.
Estaciones de servicio: incorporación de $30.000 al básico desde julio.
Telefónicos y call center: incorporación gradual de sumas no remunerativas al básico.
Empleadas domésticas: aumento del 1,4% e incorporación al básico del restante de la suma no remunerativa.
Encargados de edificios: aumento del 2% más suma fija remunerativa de $80.000.
Industria de la carne: actualización de salarios con revisión prevista para julio.
SMATA: salarios que superan los $2 millones en algunas categorías.
Televisión (SATSAID): aumento del 6,6%.
Papeleros: continuidad del esquema de aumentos acumulativos y cuota de $100.000 de la gratificación extraordinaria.
Aceiteros: acuerdo anual basado en la inflación proyectada, con una recomposición total del 29,5%.