Confirmaron que Manuel Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se detectaron consumos por $139 millones realizados con tarjetas de crédito durante su paso por el Gobierno nacional. La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien analiza la evolución patrimonial del exfuncionario.

De acuerdo con la información recabada en la causa, los gastos corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, y marzo de 2026, momento en que Adorni dejó su cargo como jefe de Gabinete.

Según trascendió, los consumos mensuales superaban el salario que percibía el entonces funcionario. Hasta fines de 2025, sus ingresos rondaban los $3,5 millones mensuales, mientras que los gastos con tarjetas de crédito oscilaban entre $4 millones y $6 millones por mes.

Compras con tarjetas de colaboradores

La investigación también detectó operaciones por más de $5,1 millones realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a dos colaboradores directos: Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y Luis Aluju, integrante de la Vocería Presidencial.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el uso de tarjetas a nombre de terceros habría tenido como finalidad ocultar el verdadero volumen de gastos vinculados, principalmente, con la compra de equipamiento tecnológico para videojuegos.

En ese marco, el pasado 30 de junio, Schiuma declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal Nº 7 y confirmó que le prestó una de sus tarjetas a Adorni para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, valuado en $2.184.999, en agosto del año pasado. Según su testimonio, el dinero le fue reintegrado posteriormente en efectivo.

Esperan peritajes patrimoniales

La causa también incorporó información sobre importantes pagos en efectivo. Entre ellos figura la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por las refacciones realizadas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cua, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

El fiscal Pollicita aguarda el informe técnico definitivo elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para determinar la evolución patrimonial tanto del exfuncionario como de su esposa, Bettina Angeletti.

Una vez incorporado ese análisis al expediente, el Ministerio Público evaluará si existe una justificación patrimonial suficiente para los bienes y gastos investigados. En caso de considerar que las explicaciones no resultan verosímiles, el fiscal podría solicitar la declaración indagatoria de Adorni ante el juez federal Ariel Lijo.