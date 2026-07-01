Diego Santilli juró como nuevo Jefe de Gabinete: estuvieron gobernadores y Adorni

El Presidente Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete. La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de varios gobernadores.
El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes al nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la asistencia de gobernadores, miembros del Ejecutivo y algunos dirigentes aliados. Además, se destacó la presencia de Manuel Adorni.
"Hicimos una transición ordenada y responsable y ahora me toca a mí tomar las próximas decisiones", sostuvo el flamante ministro coordinador. Consultado sobre la continuidad del equipo de la Jefatura de Gabinete, respondió que "esa es una decisión que voy a tomar en los próximos días y cuando la tenga la comunicaré".
Por otra parte, evitó cuestionar a su antecesor y sostuvo: "Yo no tengo que juzgar la situación. A mí me toca asumir un rol que es el que el Presidente me acaba de dar. Manuel Adorni va a ir a defenderse en la Justicia sin fueros y sin privilegios".
Luego del juramento, Milei y Santilli se fundieron en un emotivo abrazo, al cual se sumó también un visiblemente emocionado Adorni. Entre los tres, completaron una postal que graficó la transición.
La salida de Adorni generó un fuerte reacomodamiento dentro del Gobierno. Con la llegada de Santilli, la Casa Rosada apuesta a cerrar el capítulo de la anterior conducción de la Jefatura de Gabinete y abrir una nueva etapa con mayor diálogo con las provincias, los aliados parlamentarios y otros sectores con los que el oficialismo busca reconstruir puentes.
En ese marco, el flamante jefe de Gabinete aseguró que su prioridad será "trabajar mucho, seguir con las reformas, darle dinamismo a la gestión que los ministros llevan adelante, coordinar en definitiva". "Nos toca sacar adelante lo que nosotros creemos que el país va a crecer fuertemente como lo está haciendo, pero mucho más", afirmó.
En cuanto a los gobernadores invitados, estuvieron presentes el catamarqueño Raúl Jalil, el chaqueño Leandro Zdero, el correntino Juan Pablo Valdés, el jujeño Carlos Sadir, el mendocino Alfredo Cornejo, el neuquino Rolando Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck y el sanjuanino Marcelo Orrego. Además, figuraron como invitados el santacruceño Claudio Vidal, el tucumano Osvaldo Jaldo, el entrerriano Rogelio Frigerio, el salteño Gustavo Sáenz, el cordobés Martín Llaryora y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.
Consultado sobre la presencia de los mandatarios provinciales, Santilli destacó el gesto y afirmó: "Venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más en nuestro país y es por un trabajo en conjunto que venimos haciendo".
En ese sentido, agregó: "Es una linda y buena señal, pero hay que trabajar. Se viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores", aunque aclaró que "cada provincia tiene su realidad, sus historias y su futuro".
Finalmente, al ser consultado sobre una eventual candidatura a gobernador bonaerense, evitó hacer definiciones: "Hoy estoy ante un desafío enorme. Estoy trabajando para esto". (Ámbito)