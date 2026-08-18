Dos jóvenes resultaron heridos tras caer de una moto en Colón: el conductor dio positivo en alcoholemia

La caída de una motocicleta en Colón dejó a dos jóvenes de 21 años heridos durante las primeras horas de este martes. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calle Andrade y avenida Urquiza y una de las personas involucradas sufrió lesiones de carácter grave.

Según informó la Jefatura Departamental Colón, personal del Comando Radioeléctrico intervino en el lugar y constató que se había producido la caída de una motocicleta en la que circulaban los dos jóvenes. No se informó oficialmente sobre la participación de otro vehículo en el episodio.

Como consecuencia del hecho, ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital San Benjamín de Colón para recibir asistencia médica. Luego de los estudios correspondientes, se determinó que la joven que viajaba como acompañante presentaba lesiones consideradas graves.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia

En el marco de las actuaciones posteriores al siniestro, las autoridades realizaron al conductor de la motocicleta la correspondiente prueba de alcoholemia. De acuerdo con la información policial, el examen arrojó "resultado positivo".

Por otra parte, personal de Inspección Municipal intervino en el procedimiento y dispuso la retención preventiva de la motocicleta. No se precisó oficialmente el nivel de alcohol detectado en el test efectuado al joven.

Finalmente, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente para determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída. Las actuaciones continuaron a cargo del personal interviniente, mientras se aguardaba la evolución de la joven que sufrió las lesiones de mayor gravedad.