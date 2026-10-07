Desaparición de Loan: Caillava se quebró y negó haber trasladado al niño en su camioneta

La desaparición de Loan volvió a estar en el centro del juicio con la primera declaración de María Victoria Caillava. La exfuncionaria negó haber subido o atropellado al niño, pidió analizar la ubicación de su celular y se quebró al hablar de las consecuencias para su familia.
La desaparición de Loan tuvo este miércoles un capítulo central durante el juicio, cuando la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava declaró por primera vez desde el comienzo del proceso. La mujer negó haber trasladado al niño en su camioneta, rechazó la hipótesis de un accidente y se quebró al referirse a las consecuencias que la causa tuvo para su esposo y su hijo.
“Jamás lo alzamos a Loan, nosotros nunca lo subimos en el auto. Jamás lo atropellamos, pero a muchos les conviene la teoría del accidente”, sostuvo Caillava. Además, pidió que se analicen los registros de su teléfono para reconstruir el recorrido que realizó después del almuerzo del 13 de junio, jornada en la que desapareció el niño de cinco años.
“Le pedí a la jueza que por favor haga un seguimiento del celular. Yo tenía prendida la ubicación de mi celular siempre, van a comprobar que no paramos, fuimos directo a nuestra casa”, afirmó. Según su versión, después de retirarse del encuentro junto a su esposo nadie los detuvo ni les indicó que debían permanecer en la localidad.
Caillava se quebró al hablar de su familia
Uno de los momentos de mayor tensión de la declaración se produjo cuando la exfuncionaria habló sobre las consecuencias que tuvo la investigación para sus familiares. “Me siento responsable de lo que está pasando mi marido y mi hijo. Lo único que hicieron fue ayudar a la búsqueda de Loan”, manifestó.
También defendió a su hijo y remarcó que había participado de los operativos para encontrar al menor. “La familia de Loan sabe que mi hijo se mata laburando para darle el pan a sus hijos y progresar. Todo el día trabaja. Me siento totalmente responsable”, expresó.
Caillava manifestó además que mantenía un vínculo cercano con Catalina Peña, abuela de Loan. “Me siento muy apegada a la abuela Catalina. Ella es una mujer sola que crió a sus hijos y siguió adelante. Yo desde la gestión la ayudaba”, explicó.
Qué dijo sobre el allanamiento de su vivienda
La exfuncionaria también reconstruyó el procedimiento realizado en su domicilio después de la desaparición y aseguró que tanto ella como su esposo estuvieron a disposición de los investigadores. “Jamás nos opusimos a nada, revisaron toda la casa en el allanamiento”, indicó.
Según relató, incluso informó a los efectivos sobre la ropa que había utilizado durante el almuerzo. “Le dije que un chaleco bordó que usé en el almuerzo no lo lavé. Después que allanaron todo, me piden que le entregue mi celular y lo hicimos sin ningún problema”, recordó.
Caillava sostuvo durante toda su exposición que Loan nunca estuvo dentro de su camioneta. Según su relato, ella y su esposo regresaron directamente a su domicilio después del almuerzo, estacionaron el vehículo en el galpón e ingresaron a la vivienda.
La llamada que alertó sobre la desaparición de Loan
Otro tramo de su declaración estuvo destinado al momento en que supo que Loan no aparecía. Según contó, fue Catalina quien se comunicó con ella y le preguntó si había visto al niño durante el recorrido desde la vivienda familiar, publicó TN.
“Me llamó la abuela Catalina y me dice: ‘No aparece el muchachito, ¿no lo viste vos en el camino? ¿No se habrá escondido en la camioneta?’”, reconstruyó. Caillava respondió que no y explicó que su esposo acostumbraba mantener el vehículo cerrado con llave.
Después de aquella comunicación, dijo que revisaron la camioneta y pidió a la familia que continuara buscando. Al no poder volver a comunicarse con Catalina, llamó a Laudelina Peña y posteriormente al policía Hernán Duarte, debido a que, según afirmó, el teléfono de la comisaría no funcionaba.
Cómo reconstruyó la búsqueda del niño
Caillava aseguró que posteriormente regresó al sector donde se había desarrollado el almuerzo para colaborar con la búsqueda. “Cuando llegué pasamos al campito de enfrente y después a la casa de la abuela Catalina”, relató ante el tribunal.
La mujer indicó que pidió a su esposo que la acompañara hacia una zona de monte. “Recorrimos todo, pasamos dos alambrados. Salimos a un descampado, volvimos, revisamos todo”, señaló al describir las tareas realizadas durante aquellas primeras horas.
También reconstruyó cómo había llegado al almuerzo del 13 de junio. Explicó que un día antes recibió un audio de Laudelina con una invitación de parte de Catalina. Antes del encuentro, según declaró, permaneció en su casa realizando tareas vinculadas con títulos secundarios del Colegio 9 de Julio.
Las referencias a denuncias por drogas
Durante su exposición, Caillava también se refirió a declaraciones realizadas por Brisa Contreras y aseguró que sintió temor luego de quedar mencionada públicamente. Vinculó esa situación con información que había proporcionado anteriormente sobre presuntos puntos de venta de drogas en la localidad.
“Hace muchos años que está instalada la droga en 9 de Julio. Yo veía a niños de 11 o 12 años fumando o consumiendo droga en mi pueblo”, afirmó. La exfuncionaria sostuvo que había hablado sobre esa problemática con autoridades municipales y policiales.
Aclaró, sin embargo, que no había presentado denuncias formales contra personas determinadas. “Yo nunca denuncié a nadie. Informé porque me preocupé por los jóvenes de mi pueblo”, explicó. También aseguró que había sido una de las funcionarias que se animaron a advertir sobre distintos lugares donde presuntamente se comercializaban estupefacientes.
El juicio continuará con nuevos testimonios
La audiencia continuará con las declaraciones de tres integrantes de la Policía Federal que participaron de la investigación: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw. Los efectivos fueron convocados como testigos por el fiscal federal Carlos Schaefer.
Para este jueves también estaba prevista la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, quien no se encuentra imputado en la causa y participó de las tareas de búsqueda de Loan durante las primeras jornadas posteriores a su desaparición, publicó TN.
Mientras avanza el debate oral para determinar responsabilidades, la búsqueda del niño continúa siendo parte de los planteos judiciales.
La querella solicitó recientemente que se drenen las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, sectores que ya habían sido rastrillados durante la investigación. Loan desapareció el 13 de junio y su paradero continúa siendo el interrogante central de una causa que llegó a juicio con múltiples imputados y versiones enfrentadas.