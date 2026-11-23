Así está actualmente el cuadro de cuartos de final.

Gimnasia y Esgrima La Plata eliminó a Newell´s Old Boys y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse por 4-2 en tiempo suplementario, tras un empate 2-2 durante los 90 minutos reglamentarios. El encuentro se disputó este lunes y dejó al equipo platense como el séptimo clasificado a la próxima instancia del campeonato argentino.

EL LOBO ELIMINÓ A LA LEPRA EN UN POLÉMICO PARTIDO | Gimnasia LP 4-2 Newell's Old Boys | RESUMEN

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra consiguió una victoria en un partido que tuvo seis goles, dos penales y dos expulsiones. Ignacio Fernández e Ignacio Miramón marcaron para Gimnasia durante el tiempo regular, mientras que Walter Mazzantti convirtió los dos tantos de Newell's desde los doce pasos.

Con la igualdad al término de los 90 minutos, el encuentro debió definirse en el alargue. Allí, el equipo rosarino quedó en inferioridad numérica por dos expulsiones y Gimnasia aprovechó la ventaja para conseguir el triunfo. Franco Escobar, en contra de su propio arco, y Matías Melluso anotaron los goles que sellaron el 4-2 definitivo.

Gimnasia ganó un partidazo y se metió entre los ocho mejores

El encuentro entre Gimnasia y Newell´s fue uno de los más atractivos de los octavos de final del certamen, con alternativas cambiantes y una definición que llegó durante el tiempo suplementario.

El equipo platense logró ponerse en ventaja con los goles de Fernández y Miramón, pero Newell's encontró respuestas a través de Mazzantti, quien convirtió dos penales para mantener con vida al conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka.

Foto: Prensa Newell's.

La igualdad obligó a disputar 30 minutos adicionales. En ese período, las expulsiones condicionaron al conjunto rosarino, que no pudo sostener el resultado frente a un Gimnasia que aprovechó sus oportunidades y aseguró la clasificación. De esta manera, el Lobo continuará en carrera por el título y aguardará al vencedor del encuentro entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, que definirá el último lugar disponible en los cuartos de final.

Los siete equipos clasificados a cuartos de final

Con la victoria de Gimnasia, siete de los ocho lugares para la próxima instancia del Torneo Clausura 2026 ya quedaron definidos.

Los equipos que consiguieron avanzar fueron:

Vélez Sarsfield, que eliminó a Belgrano de Córdoba.

Barracas Central, que dejó afuera a Defensa y Justicia.

Independiente, que superó a Argentinos Juniors.

Rosario Central, que eliminó a Gimnasia de Mendoza.

River Plate, que avanzó frente a Lanús.

Instituto de Córdoba, que dejó en el camino a Huracán.

Gimnasia La Plata, que venció a Newell´s Old Boys.

El último clasificado surgirá del enfrentamiento entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, previsto para el miércoles 25 de noviembre.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026

A falta de un único encuentro de octavos de final, el cuadro de los playoffs está prácticamente definido.

Lado izquierdo de la llave:

Instituto de Córdoba vs. River Plate.

Vélez Sarsfield vs. Independiente.

Lado derecho de la llave:

Rosario Central vs. Barracas Central.

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata.