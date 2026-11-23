REDACCIÓN ELONCE
En el Día Nacional de la Defensa Civil, Lucas García detalló a Elonce el operativo que se desarrolla en Bajada Grande por la creciente del río Paraná. Informó que 17 familias permanecen evacuadas y unas 60 personas continúan en viviendas afectadas. Los equipos mantienen guardias las 24 horas.
En el marco del Día Nacional de la Defensa Civil, el coordinador Lucas García brindó detalles sobre el operativo de prevención, asistencia y rescate que se mantiene en Bajada Grande, en Paraná, debido a la creciente del río. Durante una entrevista con Elonce, explicó que 17 familias permanecen evacuadas en el sector, mientras que unas 60 personas continúan en sus viviendas afectadas por el agua para resguardar sus pertenencias. Además, destacó que los equipos municipales realizan guardias permanentes durante las 24 horas.
Desde la unidad operativa instalada en los miradores de Bajada Grande, el personal de Protección Civil monitorea el comportamiento del río y coordina tareas con Prefectura Naval Argentina, rescatistas, guardavidas y bomberos. El dispositivo también comprende otros sectores de la costa paranaense donde se registraron anegamientos y dificultades para circular.
En relación con la evolución de la creciente, García señaló que el nivel del río se había estabilizado durante los últimos días, aunque advirtió que todavía existía la posibilidad de un nuevo incremento. “La parte buena es que se ha estabilizado por estos días. El pronóstico del Instituto Nacional del Agua habla sobre que esto va a seguir por cinco días más y puede llegar a darse un pico más”, expresó.
Prevención y guardias permanentes en Bajada Grande
El coordinador explicó que, pese a la estabilización del nivel del agua, las tareas preventivas continuaban sin interrupciones. Los equipos permanecen preparados para intervenir ante cualquier emergencia que pueda presentarse en las zonas inundadas.
“Se sigue trabajando en la prevención, como se ha hecho en tiempos anteriores, por este tipo de situaciones de inundación”, manifestó García.
El funcionario detalló que el comando de operaciones municipal funciona como base para coordinar las intervenciones en el territorio. Desde ese lugar se organizan recorridas, asistencia a familias y posibles evacuaciones. “Tenemos una guardia permanente las 24 horas. En caso de que tengamos que salir por cualquier situación, estamos presentes en el lugar”, aseguró.
Cuántas familias permanecen evacuadas por la creciente
Uno de los aspectos centrales del operativo es la asistencia a las personas que debieron abandonar sus hogares o decidieron permanecer en sectores afectados por la inundación.
García precisó que 17 familias se encontraban evacuadas en el espacio dispuesto en Bajada Grande, donde compartían instalaciones y recibían acompañamiento de los equipos municipales. “Hay 17 familias evacuadas en este lugar, que pernoctan y comparten un espacio acá”, indicó durante la entrevista.
También mencionó que unas 60 personas continuaban en sus propiedades, pese al avance del agua. Según explicó, permanecían allí principalmente para cuidar sus pertenencias y utilizaban sectores secos de las viviendas para descansar.
Asistencia a quienes permanecen en sus viviendas
La presencia de vecinos en inmuebles rodeados por el agua requiere un seguimiento constante por parte de los equipos de emergencia. En estos casos, el municipio realiza recorridas para comprobar las condiciones de seguridad y acercar los elementos necesarios. “Duermen ahí, tienen espacios secos donde ellos duermen”, explicó García al referirse a las personas que permanecían en sus casas.
El coordinador destacó que el trabajo incluye la provisión de alimentos y la posibilidad de intervenir rápidamente ante cualquier situación de riesgo. También valoró la colaboración de Prefectura Naval Argentina en los desplazamientos por sectores de difícil acceso.
“Lo que nosotros hacemos es el control, el aprovisionamiento y atender cualquier situación que suceda, en conjunto con Prefectura, que nos da un apoyo bastante amplio para el trabajo”, señaló.
El operativo también alcanza otros sectores costeros
Si bien Bajada Grande concentra buena parte de las tareas, la asistencia no se limita a ese sector. García explicó que el dispositivo de Protección Civil abarca distintos puntos de la costa del Paraná afectados por el incremento del nivel del río.
Entre los lugares monitoreados se encuentra la zona de Toma Nueva, donde también se registraron calles anegadas. Los equipos realizan patrullajes para detectar nuevas dificultades y evaluar las necesidades de los vecinos. “Se monitorea continuamente, se hacen patrullajes y la Secretaría de Desarrollo hace el complemento de acercar la comida”, detalló.
El coordinador agregó que Protección Civil se encarga de llegar hasta los sectores inaccesibles por medios convencionales, mientras que otras áreas municipales colaboran con alimentos y asistencia social.
Día Nacional de la Defensa Civil: el valor del trabajo comunitario
Durante la entrevista, García también reflexionó sobre la importancia del Día Nacional de la Defensa Civil, que se conmemora cada 23 de noviembre en Argentina. La fecha recuerda el terremoto de Caucete, ocurrido en San Juan en 1977, y busca reconocer la labor de quienes participan en la prevención y respuesta ante emergencias y desastres.
En ese contexto, el coordinador destacó que la protección de la comunidad requiere la participación de distintas instituciones y también de los propios vecinos. “La Defensa Civil somos todos. Ayudar al prójimo no es solamente una institución que represento en este momento como coordinador, sino que somos todos los que podemos ayudar, y así se está haciendo”, sostuvo.
Finalmente, valoró la solidaridad de las personas que se acercaron a colaborar con alimentos no perecederos y otros elementos para las familias afectadas. “Colaborar a su forma y a su circunstancia, siempre teniendo criterios de seguridad en estas situaciones”, concluyó.