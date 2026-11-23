Un joven de 19 años fue imputado por homicidio imprudente tras protagonizar un siniestro vial fatal ocurrido durante la madrugada del domingo en la Ruta Provincial 131, a la altura del acceso Illia, en jurisdicción de Crespo. La víctima fue identificada como Maximiliano Lósa, de 27 años, quien circulaba en motocicleta y, según la investigación, fue embestido por un automóvil que lo arrastró aproximadamente 80 metros.

El acusado fue identificado como Alexis Feser, de 19 años, domiciliado en Aldea Valle María, quien conducía un Volkswagen Gol acompañado por una joven. El hecho ocurrió cuando una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, conducida por Lósa, intentó atravesar la ruta para ingresar a Crespo y fue impactada por el vehículo, publicó Códigos.

En el marco de la investigación, el fiscal Laureano Dato formuló la imputación contra el automovilista y destacó que uno de los principales elementos analizados fue la velocidad a la que circulaba al momento del impacto. Según la acusación, el Volkswagen Gol se desplazaba a una velocidad excesiva para ese tramo de la ruta.

Investigan la velocidad del automóvil y esperan pericias

Durante la formulación de cargos, la Fiscalía también se refirió a los estudios realizados para determinar si el conductor había consumido alcohol antes del siniestro.

El fiscal Dato aclaró que no se había podido constatar una alcoholemia positiva, aunque señaló que todavía estaban pendientes los resultados de las pericias de sangre. Estos análisis serán incorporados a la investigación para avanzar en la reconstrucción de las circunstancias del choque.

Foto: Códigos.

Por otra parte, los investigadores buscarán establecer la dinámica completa del impacto, teniendo en cuenta la trayectoria de ambos vehículos, las condiciones de circulación y la distancia recorrida después de la colisión. Uno de los aspectos relevantes del caso fue que, según la información conocida, el motociclista fue arrastrado unos 80 metros tras ser embestido.

Dictaron 30 días de prisión domiciliaria para el acusado

Como parte de las medidas judiciales adoptadas, se dispuso que Alexis Feser permanezca bajo prisión domiciliaria durante 30 días, mientras continúa la investigación penal por la muerte de Maximiliano Lósa.

La medida fue ordenada en el marco de la causa y tendrá vigencia durante el plazo establecido, mientras se incorporan los elementos probatorios pendientes. La imputación constituye una acusación formal y no implica una declaración de culpabilidad.