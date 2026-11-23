La búsqueda del camionero entrerriano desaparecido en Río Negro ingresó este lunes en su sexto día consecutivo, sin novedades sobre su paradero. El joven de 28 años fue visto por última vez el miércoles 18 en Cinco Saltos y, desde entonces, las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate concentraron los operativos en el canal principal de riego de esa localidad.

El trabajador fue identificado como Javier Luis Tomás Ríos, quien permanecía desaparecido mientras continuaban los rastrillajes por tierra, agua y aire. Según informó el diario Río Negro, las tareas realizadas durante el domingo finalizaron con resultados negativos, pese al intenso trabajo desarrollado en distintos sectores del canal.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el transportista es oriundo de Sir Leonard y radicado en Bovril, departamento La Paz, Entre Ríos.

Bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, el operativo se reanudó durante las primeras horas de este lunes. Los investigadores dispusieron nuevas inspecciones en sectores considerados de interés, mientras los rescatistas enfrentaban dificultades por la vegetación, el caudal del agua y las condiciones meteorológicas.

Despejaron árboles y ramas para avanzar con la búsqueda

Durante el domingo, según informó Diario Río Negro, los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos trabajaron en los tramos más complejos del canal principal de riego. Para facilitar el acceso a determinados sectores, cortaron árboles y retiraron ramas que obstaculizaban el recorrido del agua.

Las maniobras permitieron ampliar la inspección hacia lugares de difícil acceso, donde los equipos realizaron recorridas para intentar localizar algún indicio sobre el paradero del camionero.

Sin embargo, las tareas finalizaron sin resultados positivos. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso continuar con los procedimientos y extender las inspecciones hacia nuevos puntos de la red de riego.

Kayaks, drones y buzos participan del operativo

La búsqueda está encabezada por la Comisaría 7ª de la Policía de Río Negro y cuenta con la participación de distintas áreas especializadas. El despliegue incluye kayaks, drones y buzos, recursos utilizados para revisar tanto el curso de agua como sus márgenes.

También intervienen Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, Protección Civil, la Brigada de Investigaciones y la Brigada Rural, que trabajan de manera coordinada para cubrir la mayor extensión posible.

Los equipos debieron adaptar los procedimientos a las condiciones del terreno y a las lluvias registradas durante el fin de semana, que dificultaron algunas de las tareas previstas.

Revisaron compuertas y retiraron residuos acumulados

Uno de los procedimientos más importantes se realizó el sábado en las compuertas ubicadas junto a la planta de la ex Indupa. Debido a las tormentas, los trabajos se concentraron entre las 16 y las 20.

En ese sector, los rescatistas contaron con el asesoramiento de un ingeniero responsable del funcionamiento de las instalaciones. Durante la inspección detectaron una importante acumulación de residuos que obstruía las compuertas e impedía la circulación normal del agua.

El material fue retirado para permitir una revisión del lugar. No obstante, tampoco se encontraron indicios relacionados con la desaparición del camionero.