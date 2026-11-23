Wanda Nara reveló los cambios que incorporó a su rutina después de recibir preguntas de sus seguidores sobre su apariencia física. A través de un video en Instagram, contó que camina entre 12 y 14 kilómetros, reorganizó su alimentación y sumó masajes drenantes.

“Muchos me preguntan qué estoy haciendo, porque me ven algunos cambios en el cuerpo”, explicó la conductora de MasterChef Celebrity. Su respuesta estuvo centrada en los hábitos que sostiene durante sus jornadas laborales y al regresar a su casa.

“La verdad es que estoy caminando mucho, sobre todo cuando llego a casa. Camino entre 12 y 14 kilómetros. Es un montón”, relató. Esa actividad forma parte de la rutina que describió ante sus seguidores.

Cómo reorganizó Wanda Nara sus comidas

La alimentación fue otro de los puntos que destacó Wanda Nara. “Me cuido mucho más. Acá, en el camarín, tengo una dieta que sigo todos los días. Antes me costaba”, aseguró.

Según contó, anteriormente no desayunaba y comía sin horarios definidos. Ahora intenta mantener una organización más regular y llevar esa planificación también a sus horas de trabajo.

La empresaria señaló que tiene restringido el consumo de dulces por un tiempo, aunque se permite algunas excepciones los fines de semana. No detalló el contenido completo de su alimentación ni quién indicó esas pautas.

Los cuidados que incorporó después del trabajo

“Todos los días, sí o sí, cuando llego a casa después de caminar, me hago masajes drenantes”, afirmó Wanda Nara. También mencionó que utiliza botas de compresión como parte de sus cuidados personales.

La conductora explicó que pasa muchas horas de pie por sus compromisos laborales. En ese contexto, describió cómo combina sus actividades con los momentos que dedica al cuidado del cuerpo al terminar el día.

Además, contó que prepara snacks para cuando siente hambre y que reemplazó las papas fritas por arándanos. También destacó que toma agua y alterna los termos para hacer más llevadero ese hábito.

“Sobre todo, de mi salud”

Al hablar de esta etapa, Nara puso el énfasis en la constancia con la que intenta sostener los cambios. “Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y, sobre todo, de mi salud”, expresó.

Su relato se concentró en su experiencia personal, sin precisar cuánto peso perdió ni en qué plazo observó las modificaciones. Tampoco atribuyó los resultados a una única práctica.

“Espero que también se estén cuidando”, cerró la conductora. Así respondió a las consultas sobre su cambio físico y compartió cómo organiza actualmente su rutina.