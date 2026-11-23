La tarjeta de crédito se mantuvo como el principal medio de pago en los supermercados argentinos: concentró el 43% de la facturación durante agosto de 2026. Así lo indican los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las compras abonadas mediante este instrumento alcanzaron los $1.125.612 millones, con un incremento nominal del 18,6% respecto del mismo mes de 2025. Su participación superó ampliamente a las del débito y el efectivo.

El informe no distingue entre operaciones realizadas en un pago y aquellas financiadas en cuotas. Por eso, el predominio de la tarjeta de crédito no permite concluir, por sí solo, que haya aumentado el endeudamiento de los hogares.

Cómo se distribuyen los pagos en supermercados

Las tarjetas de débito ocuparon el segundo lugar, con el 23,9% de la facturación. Las operaciones sumaron $625.010 millones, un 14% más en términos nominales que un año antes.

El efectivo representó el 17% de las ventas de los supermercados, con un total de $443.756 millones. En este caso, el crecimiento nominal interanual fue del 35,2%.

La categoría de otros medios de pago, que incluye billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo, alcanzó el 16,1%. Con operaciones por $422.551 millones, registró el mayor incremento nominal interanual: 50,2%.

La facturación subió, pero las ventas reales retrocedieron

El liderazgo de la tarjeta de crédito se produjo en un contexto de debilidad del consumo. En agosto, las ventas a precios constantes cayeron un 3,7% interanual, mientras que la medición desestacionalizada retrocedió un 0,8% frente a julio.

Durante los primeros ocho meses de 2026, el sector acumuló una contracción del 2,8% respecto del mismo período del año anterior. Estos indicadores permiten analizar la evolución de las ventas descontando el efecto de los precios.

En valores corrientes, la facturación total llegó a $2.616.930 millones, con una suba interanual del 24,2%. El ticket promedio por operación fue de $35.569, un 15,8% superior al de agosto de 2025.

Qué productos concentraron las compras

Los artículos de almacén encabezaron la facturación de los supermercados, con una participación del 27,7%. Les siguieron las carnes, con el 14,5%; limpieza y perfumería, con el 13,1%; y lácteos, con el 11,8%.

Las carnes mostraron el mayor aumento nominal interanual, del 38,5%, por delante de verdulería y frutería, con el 32,6%. Estas variaciones no permiten determinar por sí solas si se vendieron más productos, porque también están influidas por los precios.

Por último, las compras presenciales concentraron el 96,9% de la facturación, frente al 3,1% correspondiente al canal online. Los locales físicos continuaron así como el principal espacio de compra.