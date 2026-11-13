Supermercados adelantan el Black Friday con rebajas de hasta el 50% y 18 cuotas sin interés

Los supermercados adelantaron sus campañas de fin de año con descuentos de hasta el 50% y financiación en hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Las promociones de noviembre incluyen televisores, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos.

ChangoMás lanzó su campaña antes del Black Friday, cuya fecha central será el viernes 27 de noviembre. Las ofertas de la cadena se extienden hasta el lunes 16 y están disponibles en sucursales, locales MâsGo y en su tienda online.

La campaña combina rebajas de hasta el 50% en artículos seleccionados con financiación de hasta 18 cuotas sin interés para determinados electrodomésticos. La tienda online también ofrece una selección de productos de electro y hogar con descuentos de hasta el 30% y hasta 12 cuotas sin interés.

Qué ofertas publicó Carrefour

Carrefour incluyó en su catálogo online un Smart TV Hisense de 43 pulgadas a $499.999, con un descuento del 16% y seis cuotas sin interés. También publicó un microondas Gafa de 20 litros a $176.039, con una rebaja del 18% y financiación en 12 cuotas.

Entre los lavarropas relevados, un Drean semiautomático de ocho kilos figuró a $284.999, con un descuento del 29%. Un horno empotrable Electrolux de 80 litros apareció a $719.939, con una rebaja del 41%.

En heladeras, el catálogo mostró una Hyundai No Frost de 403 litros con financiación en 18 cuotas sin interés. El precio total publicado rondaba los $1.199.000, con pagos mensuales de aproximadamente $66.611.

Qué financiación ofrecen Coto y Jumbo

Entre las promociones relevadas de Coto figura un plan de hasta 15 cuotas sin interés con Visa y Mastercard para artículos seleccionados, anunciado del 9 al 30 de noviembre. La cantidad de cuotas depende del producto y del medio de pago.

En el catálogo digital de Coto también aparecieron pequeños electrodomésticos con rebajas del 30%. Entre los precios relevados, una licuadora Black & Decker de 1.000 watts figuró a $160.300 y una pava eléctrica Liliana, a $68.599.

Jumbo publicó una promoción online de 18 cuotas sin interés con CencoPay Crédito hasta el 30 de noviembre. La financiación alcanza a electrodomésticos seleccionados y excluye pequeños aparatos, calefacción y ventilación.

Qué revisar antes de comprar en cuotas

Para comparar las ofertas de los supermercados, conviene mirar el precio de contado y el monto total financiado. La cantidad de cuotas puede variar incluso dentro de un mismo catálogo, según la tarjeta o el banco.

En las tiendas online, algunos artículos son ofrecidos por vendedores externos. Identificar quién vende el producto permite revisar las condiciones de envío, los plazos de entrega y quién se encarga de la atención posventa.

Las promociones de los supermercados también tienen vigencias y condiciones de stock distintas. Antes de confirmar la compra, el precio final debe contemplar el costo de envío y, si se anuncia un reintegro, el tope aplicable.