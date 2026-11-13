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Economía Compras de fin de año

Supermercados adelantan el Black Friday con rebajas de hasta el 50% y 18 cuotas sin interés

Las cadenas anticiparon sus promociones de noviembre antes del Black Friday del viernes 27. Hay ofertas en televisores, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos, con condiciones que cambian según el producto, la tarjeta y el canal de compra.

13 de Noviembre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

Las cadenas anticiparon sus promociones de noviembre antes del Black Friday del viernes 27. Hay ofertas en televisores, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos, con condiciones que cambian según el producto, la tarjeta y el canal de compra.

Los supermercados adelantaron sus campañas de fin de año con descuentos de hasta el 50% y financiación en hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Las promociones de noviembre incluyen televisores, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos.

 

ChangoMás lanzó su campaña antes del Black Friday, cuya fecha central será el viernes 27 de noviembre. Las ofertas de la cadena se extienden hasta el lunes 16 y están disponibles en sucursales, locales MâsGo y en su tienda online.

 

 

La campaña combina rebajas de hasta el 50% en artículos seleccionados con financiación de hasta 18 cuotas sin interés para determinados electrodomésticos. La tienda online también ofrece una selección de productos de electro y hogar con descuentos de hasta el 30% y hasta 12 cuotas sin interés.

 

Qué ofertas publicó Carrefour

 

Carrefour incluyó en su catálogo online un Smart TV Hisense de 43 pulgadas a $499.999, con un descuento del 16% y seis cuotas sin interés. También publicó un microondas Gafa de 20 litros a $176.039, con una rebaja del 18% y financiación en 12 cuotas.

 

Entre los lavarropas relevados, un Drean semiautomático de ocho kilos figuró a $284.999, con un descuento del 29%. Un horno empotrable Electrolux de 80 litros apareció a $719.939, con una rebaja del 41%.

 

 

En heladeras, el catálogo mostró una Hyundai No Frost de 403 litros con financiación en 18 cuotas sin interés. El precio total publicado rondaba los $1.199.000, con pagos mensuales de aproximadamente $66.611.

 

Qué financiación ofrecen Coto y Jumbo

 

Entre las promociones relevadas de Coto figura un plan de hasta 15 cuotas sin interés con Visa y Mastercard para artículos seleccionados, anunciado del 9 al 30 de noviembre. La cantidad de cuotas depende del producto y del medio de pago.

 

En el catálogo digital de Coto también aparecieron pequeños electrodomésticos con rebajas del 30%. Entre los precios relevados, una licuadora Black & Decker de 1.000 watts figuró a $160.300 y una pava eléctrica Liliana, a $68.599.

 

 

Jumbo publicó una promoción online de 18 cuotas sin interés con CencoPay Crédito hasta el 30 de noviembre. La financiación alcanza a electrodomésticos seleccionados y excluye pequeños aparatos, calefacción y ventilación.

 

Qué revisar antes de comprar en cuotas

 

Para comparar las ofertas de los supermercados, conviene mirar el precio de contado y el monto total financiado. La cantidad de cuotas puede variar incluso dentro de un mismo catálogo, según la tarjeta o el banco.

En las tiendas online, algunos artículos son ofrecidos por vendedores externos. Identificar quién vende el producto permite revisar las condiciones de envío, los plazos de entrega y quién se encarga de la atención posventa.

 

Las promociones de los supermercados también tienen vigencias y condiciones de stock distintas. Antes de confirmar la compra, el precio final debe contemplar el costo de envío y, si se anuncia un reintegro, el tope aplicable.

Temas:

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