El empleo asalariado privado volvió a caer y el monotributo registró su mayor alza en dos años

El empleo asalariado registrado del sector privado perdió 7.600 puestos en agosto de 2026 y acumuló 15 meses consecutivos de caída. En el mismo mes, la cantidad de monotributistas aumentó en 19.000, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) difundidos por la Secretaría de Trabajo.

La baja del empleo asalariado registrado llegó a 13.600 puestos en agosto. A la caída del sector privado se sumaron 5.400 bajas en el sector público y 600 entre el personal de casas particulares, según un informe de Ámbito.

Desde junio de 2025, cuando comenzó la secuencia de caídas mensuales, el sector privado perdió 168.400 puestos. Al sumar el sector público y el trabajo en casas particulares, la reducción en ese período alcanzó los 183.400 empleos registrados.

La industria y el comercio concentraron las bajas

La industria y el comercio estuvieron entre los sectores que más incidieron en la caída. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, señaló que el empleo registrado industrial acumuló 22 meses consecutivos de retroceso.

Según Campos, la industria perdió casi 100.000 puestos formales en los últimos tres años, una baja superior al 8%. Para el conjunto del empleo asalariado registrado, la reducción desde el inicio de la gestión de Javier Milei fue de 386.200 puestos.

En ese mismo período, la cantidad de monotributistas aumentó en 201.189. La suba mensual de agosto fue la más alta desde el mismo mes de 2024.

El trabajo informal aumentó entre los cuentapropistas

En una medición distinta de la del SIPA, el Indec registró 265.000 personas ocupadas más en el segundo trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2025. En esa comparación, la cantidad de trabajadores informales aumentó en 348.000.

La mayor parte de ese incremento correspondió a 316.000 cuentapropistas informales. También se contabilizaron 31.000 empleadores informales más y un aumento de 1.000 asalariados sin aportes a la seguridad social.

La tasa de informalidad pasó del 43% al 45% en un año. Un informe de los investigadores de la UBA Roxana Maurizio y Tomás Álvarez Kuhnle señaló que la informalidad afecta con mayor frecuencia a los jóvenes y tiene una incidencia elevada en la construcción y el trabajo en casas particulares.

Los salarios privados repuntaron en agosto

El salario real de los trabajadores registrados del sector privado subió un 1,6% en agosto, la mayor mejora mensual en 14 meses. Aun con ese repunte, el poder de compra quedó por debajo de los niveles observados entre junio de 2025 y febrero de 2026.

Según Campos, la mitad de los asalariados registrados del sector privado cobró menos de $1.445.482 de bolsillo en agosto. En ese mes, la Canasta Básica Total para una familia de referencia fue de $1.605.497.

La Secretaría de Trabajo también observó diferencias según el nivel de ingresos. Entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, los salarios de los grupos de ingresos bajos y medios perdieron poder de compra, mientras que el 20% con mayores remuneraciones logró sostenerlo, según datos provisorios.