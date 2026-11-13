La Selección Argentina ya tiene su lugar en el Mundial 2030: cómo jugaría las Eliminatorias

La Selección Argentina disputaría las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 pese a tener asegurado su lugar en la Copa del Mundo. El formato previsto también incluye a Uruguay y Paraguay, los otros dos países de la región que recibirán partidos por el centenario del torneo.

La FIFA confirmó que los tres seleccionados sudamericanos se clasifican de manera automática. Sus plazas se descuentan de los cupos asignados a la Conmebol.

La participación de los tres permitiría conservar el calendario de 18 fechas. Con un torneo de ida y vuelta entre los siete equipos que todavía deben clasificarse, el fixture se reduciría a 14 jornadas, con una selección libre en cada una.

Cómo jugaría la Selección Argentina las Eliminatorias

El esquema previsto mantiene el sistema de todos contra todos, con partidos de local y visitante. Así, la Selección Argentina jugaría dos veces ante cada uno de los otros nueve equipos sudamericanos.

La Albiceleste, Uruguay y Paraguay sumarían puntos y figurarían en la misma tabla que el resto. Sus resultados también incidirían en la clasificación de los rivales, que sí se jugarían el pase al Mundial en esos encuentros.

La posición final de los tres anfitriones sudamericanos no alteraría su clasificación automática. Para repartir las plazas disponibles, se tomaría el orden de los otros siete seleccionados.

Cuántos cupos quedarían en juego

Con seis plazas directas para la Conmebol, tres quedarían ocupadas por la Argentina, Uruguay y Paraguay. Las otras tres se repartirían entre Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Los tres mejores ubicados entre esos siete equipos obtendrían el pase directo. El cuarto de ese grupo accedería al repechaje intercontinental, aunque su posición en la tabla general fuera distinta.

Por ejemplo, si la Selección Argentina terminara tercera y fuera el único anfitrión sudamericano entre los primeros cinco, el cuarto de la tabla obtendría la última plaza directa y el quinto iría al repechaje.

Por qué la Argentina ya está clasificada

La FIFA designó a España, Portugal y Marruecos como sedes principales del Mundial 2030. La Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de la celebración de los cien años de la primera Copa del Mundo.

El calendario previsto por la FIFA contempla que las selecciones que disputen esos encuentros en Sudamérica viajen después a las sedes principales para continuar la fase de grupos. El plan prevé entre 11 y 12 días entre su primer y segundo partido.

El inicio de las Eliminatorias sudamericanas se proyecta para 2027. Marzo aparece como una fecha tentativa, mientras que el fixture definitivo y la fecha de la primera jornada todavía deben oficializarse.