“Fue el abrazo con mi abuelo y mi hermano que ya no están”, contó joven que emocionó al Papa

Cristian, el joven que emocionó al papa León XIV durante el encuentro con la juventud argentina en Palermo, contó qué sintió al abrazar al pontífice frente a más de un millón de personas. Tiene 25 años, atravesó problemas de adicciones y vivió durante meses en la calle, hasta que encontró acompañamiento en el Hogar de Cristo de Moreno, donde inició un proceso de recuperación.

El joven fue uno de los cuatro participantes que compartieron sus testimonios durante la vigilia realizada el martes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Su relato sobre el consumo de drogas, la pérdida de familiares y las dificultades que atravesó culminó con un abrazo al Papa, que fue transmitido en las pantallas instaladas en el lugar.

Días después del encuentro, Cristian recordó aquel momento en una entrevista con Clarín. “Lo que sentí cuando lo abracé fue paz. Ese abrazo que le di a él sentí que fue el abrazo con mi abuelo y con mi hermano que ya no están. La verdad es que necesitaba un abrazo de esos”, expresó.

Los nervios antes de hablar frente al Papa

Cristian recordó que había sentido nervios cuando llegó el momento de contar su historia ante León XIV y la multitud que participaba del encuentro. Su intervención fue la primera de las cuatro previstas durante la jornada.

“Cuando nos sentamos en las banquetas y el Santo Padre dijo que miremos al público ahí sí los nervios fueron bastante fuertes. Empecé a temblar, traté de respirar bien porque sabía que tenía que ser el primero en leer el testimonio”, relató.

“Cuando arranqué al principio me costó un poquito, pero después me largué y pudo salir bien”, agregó sobre su participación en el escenario.

Del bullying en la infancia al consumo de drogas

Durante su intervención ante el pontífice, Cristian relató que había crecido en una familia trabajadora que buscó brindarle oportunidades educativas. Sus padres lo enviaron a un colegio privado, donde comenzó a sufrir situaciones de bullying relacionadas con las diferencias económicas respecto de sus compañeros.

El papa León XIV oficia la Vigilia de Jóvenes en Monumento los Españoles en Palermo (foto Cristina Sille / Clarín)

Según explicó, aquellas experiencias lo llevaron a aislarse y a dejar de compartir sus problemas con sus familiares. Con el paso del tiempo, comenzó a relacionarse con personas mayores y encontró en ese grupo un espacio de pertenencia.

“Los veía tomar alcohol y consumir drogas y empecé a imitarlos para no sentirme tan solo”, recordó durante su testimonio. También contó que a los 15 años consumió cocaína por primera vez, situación que marcó el comienzo de una etapa de dificultades personales y familiares.

El consumo comenzó a afectar sus vínculos y su vida cotidiana. Cristian explicó que no lograba mantener trabajos ni relaciones personales porque su prioridad había pasado a ser conseguir drogas.

La muerte de su abuelo y los meses que vivió en la calle

Uno de los momentos que identificó como determinantes fue el fallecimiento de su abuelo. Cristian contó que aquella pérdida, sumada a la culpa que sentía por sus comportamientos, lo llevó a abandonar su casa.

Durante varios meses vivió en situación de calle, hasta que conoció el Hogar de Cristo de Moreno Sur, una institución dedicada al acompañamiento de personas que atraviesan problemas de consumo y situaciones de vulnerabilidad.

Al presentarse frente a León XIV, recordó cómo había sido recibido en ese espacio.

“Buenas noches, Santo Padre, soy Cristian. Soy un joven en recuperación. Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era, me dio un abrazo, un plato de comida caliente y una cama para poder dormir. Yo estaba en la calle, y el piso de la calle es duro y frío”, manifestó.

Su proceso de recuperación incluyó recaídas y dificultades para reconocer su situación. Según explicó, el acompañamiento recibido le permitió comenzar a revisar experiencias de su pasado.

“Me costó entender que tengo una enfermedad, que soy adicto. Durante el proceso tuve que modificar muchas actitudes que fueron las que me llevaron a tomar malas decisiones. Tuve que sanar todo un pasado marcado por la violencia, y muchas otras cosas más que logré poner en palabras y en las manos de Dios”, expresó.

De recibir ayuda a acompañar a otros jóvenes

Cristian contó que, después de iniciar su recuperación, decidió permanecer vinculado al Hogar de Cristo y colaborar con otros jóvenes que atravesaban situaciones similares a las que había vivido.

En ese contexto, destacó la importancia de los espacios de acompañamiento y de la posibilidad de hablar sobre las experiencias personales.

También se refirió a los testimonios de Guadalupe, Agustina y Franco, los otros tres jóvenes que compartieron sus historias durante el encuentro con León XIV.

“Si hay algo que tenemos en común los cuatro es la fe. Fran con el periodismo y la incertidumbre, Guada con las dudas cuando le proponían ser una hermana, Agustina con la situación que llevaba adelante en los centros barriales”, señaló.

“A todos nos generaba incertidumbre, duda, pero hay algo que nos unió a todos y generó algo bueno y fue Dios. Todos teníamos un propósito. Hablar frente al Santo Padre fue único e histórico”, añadió.

El mensaje de León XIV sobre los jóvenes y las adicciones

Durante la entrevista, Cristian también reflexionó sobre las palabras que el Papa dirigió a la juventud argentina y destacó las referencias a las personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad.

Según su interpretación, el pontífice había transmitido que los jóvenes tenían un papel en el presente y en el futuro del país.

“Esto de que los jubilados, de los discapacitados y de la gente que sufre adicciones no son una carga, sino una bendición. Esos mensajes fueron muy lindos, es algo que nos tiene que marcar como sociedad. Tenemos que seguir creciendo como hermanos, como familia”, expresó.

El joven también hizo referencia a las advertencias sobre el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial. Consideró que las plataformas digitales podían influir en la manera en que las personas se mostraban ante los demás y en determinadas conductas de riesgo.

“Lamentablemente, viene pasando que por las redes sociales muchas veces entramos a lugares que no deberíamos entrar: al juego, a la adicción, a mostrar alguien que no somos, cuando hay cosas más importantes como la vida de uno, la familia y el disfrutar”, sostuvo.

El pedido de Cristian a quienes atraviesan situaciones difíciles

Hacia el final de la conversación, Cristian volvió sobre las experiencias de bullying que había sufrido durante su infancia y remarcó la importancia de buscar ayuda cuando aparecen problemas familiares, escolares o personales.

Desde su experiencia, consideró que hablar con otras personas había sido parte de su recuperación y que escuchar a quienes atravesaban situaciones difíciles podía contribuir a que encontraran acompañamiento.

“Muchas veces hay situaciones de bullying, o cosas que pasan adentro de las familias. Siempre hay personas que te van a escuchar, siempre hay personas que te van a ayudar”, afirmó.

También destacó el papel que había tenido la fe durante su proceso y alentó a los jóvenes a compartir sus preocupaciones con personas de confianza.

“Lo primordial es abrazar, escuchar, comprender para que esa persona se pueda abrir y terminar sacando lo que por dentro es una inquietud, un dolor, una tormenta. Es principal”, concluyó.