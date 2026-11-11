Tras el encuentro con León XIV, el Padre Ricardo de Paraná llamó a devolver la esperanza a los jóvenes

El encuentro con León XIV dejó una profunda reflexión entre los jóvenes de la Arquidiócesis de Paraná que participaron de la histórica convocatoria. El sacerdote Ricardo Vera, responsable de la Pastoral de la Juventud local, compartió con Elonce su experiencia y destacó que uno de los principales mensajes del Pontífice estuvo dirigido a recuperar la esperanza, reconocer el valor de la vida y fortalecer el protagonismo de las nuevas generaciones dentro de la Iglesia.

Durante una entrevista con Elonce, el religioso describió el entusiasmo que se vivió durante la multitudinaria reunión y aseguró que el mensaje papal representó una invitación a transformar la fe en acciones concretas. Según las cifras mencionadas durante el programa, se esperaba una convocatoria de 1,3 millones de personas, pero la asistencia habría alcanzado los 2,5 millones.

“El mensaje fue muy amplio, muy contundente, y esto de insistir en devolverles a los jóvenes la esperanza”, expresó Vera al recordar las palabras de León XIV. Para el sacerdote, esa exhortación adquirió especial relevancia frente a las dificultades que atraviesan numerosos adolescentes y jóvenes en Argentina.

La preocupación por el suicidio juvenil y la necesidad de recuperar la esperanza

Uno de los momentos más significativos de la entrevista se produjo cuando Vera relacionó el mensaje del Papa con la problemática del suicidio juvenil. El sacerdote advirtió sobre la necesidad de prestar mayor atención a las situaciones de sufrimiento emocional que atraviesan las nuevas generaciones y de generar espacios de escucha.

“En Argentina, a veces, no lo queremos decir o hacemos la vista gorda con el flagelo del suicidio de los jóvenes y la cantidad de situaciones que se dan. Quizás no las estamos tomando en serio, no estamos tomando cartas en el asunto o no abrimos el diálogo”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que recuperar la esperanza implicaba ayudar a cada joven a reconocer su propia dignidad. “Devolver la esperanza al joven para que descubra que su vida tiene no solamente un sentido, sino que vale en sí misma. Invitarlos a que se amen un poco más”, reflexionó.

Un mensaje cercano a las nuevas generaciones

La presencia de miles de jóvenes reunidos alrededor del Pontífice también permitió observar, según Vera, una manera renovada de expresar la espiritualidad. El sacerdote consideró que la juventud actual necesitaba ser comprendida desde sus propias experiencias y no mediante modelos pertenecientes a otras épocas.

“La pregunta es qué tipo de joven nosotros estamos buscando, porque a veces nos quedamos con la idea de algo que fue y la juventud de este tiempo no es la misma”, señaló.

Al analizar las intervenciones de León XIV, destacó su capacidad para interpretar la realidad contemporánea y comunicarse con un lenguaje accesible. “El Papa ha sido muy actual en sus discursos, con una lectura de la actualidad y de la sociedad increíble”, afirmó.

Vera también valoró el tono utilizado por el Pontífice. “Habló como padre que les habla a sus hijos, desde la experiencia, pero sin exigirles que vivan lo que él hizo, sino animándolos a que respondan al tiempo que les corresponde”, explicó.

El entusiasmo de los jóvenes y una experiencia que dejó huellas

Entre las escenas que más lo conmovieron, el sacerdote recordó la alegría colectiva y las expresiones espontáneas de quienes participaron del encuentro. Los cantos, las actividades compartidas y la convivencia con jóvenes de distintas comunidades reflejaron, a su entender, una fe que buscaba manifestarse con identidad propia.

“Ellos son la juventud del Papa y lo lindo es verlos que tienen ganas de vivir la fe, de transmitirla y de compartirla”, expresó. Para Vera, esa disposición representó una señal alentadora sobre el presente y el futuro de las comunidades católicas.

El religioso también destacó que los adultos debían aprender a observar las formas naturales de vinculación entre los jóvenes. “Para mí, lo lindo como sacerdote es poder verlos, qué es lo que hacen, qué les sale natural. Tienen lo genuino, viven la fe y la transmiten de ese modo”, relató.

El desafío de acompañar sin imponer

Más allá de la emoción que generó la convocatoria, Vera sostuvo que la experiencia también dejó responsabilidades para quienes trabajan en la formación y el acompañamiento de las nuevas generaciones.

“Soy el animador. Y ese es el rol que a veces a los adultos nos cuesta ocupar con los jóvenes. Tenemos que animarlos y no tener miedo a las locuras que se les presentan o que nos presentan”, aseguró.

Desde su perspectiva, las iniciativas juveniles debían ser consideradas oportunidades para renovar las formas de evangelización. El sacerdote vinculó esa creatividad con la posibilidad de construir comunidades más abiertas a nuevas propuestas y modos de participación.

Qué deberá hacer la Iglesia después del encuentro con León XIV

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con el trabajo que deberán desarrollar las parroquias y las diócesis después de la visita papal. Vera planteó que la experiencia no podía limitarse al recuerdo de una celebración multitudinaria. “Cada diócesis, cada parroquia va a tener que hacer ese proceso, porque es lindo sacar colectivos, llenarlos y llevarlos, pero qué vamos a hacer con todo lo que escuchamos, con lo que se vio y con lo que queda por hacer ahora”, reflexionó.

El responsable de la Pastoral de la Juventud de Paraná insistió en que la Iglesia debía avanzar desde la reflexión hacia la acción. “Hay mucho por reflexionar, mucho por organizar y seguir haciendo, porque a veces nos quedamos mucho en los análisis”, advirtió.

En ese marco, consideró fundamental escuchar las propuestas de los jóvenes, acompañar sus iniciativas y permitirles ocupar espacios de participación dentro de sus comunidades.

Escuchar a los jóvenes, la principal enseñanza

Hacia el cierre de la entrevista, Vera compartió una anécdota que sintetizó su mirada sobre las nuevas generaciones. Durante el encuentro, algunos jóvenes lo invitaron a participar de un juego con un disco que lanzaban entre los asistentes. Aquella situación cotidiana le permitió observar cómo construían vínculos de manera espontánea. “Fue un juego, pero es un modo en como ellos conectan. Te llaman la atención. La pregunta es: al llamado de atención de los jóvenes, ¿vas a responder o no?”, planteó.

Finalmente, el sacerdote remarcó que el verdadero desafío de los adultos y de la Iglesia consistía en acompañar esas expresiones sin intentar reemplazarlas por modelos ajenos a la realidad juvenil.

Para Vera, el encuentro con León XIV dejó mucho más que una experiencia multitudinaria: representó una invitación a recuperar la esperanza, escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones y convertir el entusiasmo vivido en una participación activa y sostenida dentro de la comunidad católica.