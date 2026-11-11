Las 10 frases más destacadas del papa León XIV tras su paso por Argentina

La visita del papa León XIV a Argentina concluyó este miércoles 11 de noviembre, después de cuatro jornadas de actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias. Durante su recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján, el Pontífice pronunció discursos que abordaron los principales desafíos sociales del país, con mensajes sobre la dignidad humana, la solidaridad, la convivencia democrática y la necesidad de construir un futuro con mayores oportunidades.

El sucesor de Francisco llegó al país el domingo 8 de noviembre y protagonizó una visita de especial significado para la Iglesia católica argentina. Sus intervenciones combinaron reflexiones espirituales con referencias a las dificultades económicas de las familias, la situación de los trabajadores, las expectativas de los jóvenes y las responsabilidades de quienes ejercen funciones públicas.

El cierre tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde León XIV recordó a Francisco, destacó la hospitalidad de los argentinos y convocó a superar las divisiones. A lo largo de su estadía, sus palabras estuvieron dirigidas tanto a los fieles como a la sociedad en general.

Los mensajes sobre la economía, la democracia y los jóvenes

Entre los pronunciamientos que marcaron su paso por el país estuvieron las referencias al papel de la economía y la obligación de proteger a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El Papa también destacó la importancia del diálogo entre quienes tienen posiciones diferentes y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las nuevas generaciones para desarrollar sus proyectos.

En sus encuentros con autoridades y representantes de la sociedad civil, el Pontífice planteó que el desarrollo no puede evaluarse únicamente a partir de indicadores económicos. También vinculó la calidad de la vida democrática con la capacidad de escuchar, alcanzar acuerdos y reconocer la dignidad de cada persona.

En las celebraciones religiosas, sus mensajes adquirieron un tono más espiritual, centrado en la esperanza, el perdón y la reconciliación. La referencia al legado de Francisco atravesó distintos momentos de la visita, especialmente durante la jornada final en Luján.

Las 10 frases que dejó el papa León XIV en Argentina

1. “La economía debe estar al servicio de la persona”

En sus encuentros con representantes del mundo laboral y económico, León XIV defendió la centralidad de la dignidad humana. Su planteo puso el foco en la necesidad de que las decisiones económicas contemplen las condiciones de vida de las familias, el empleo y la protección de los sectores vulnerables.

2. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado”

El Papa dedicó parte de su mensaje a las dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar oportunidades en su país. Durante su intervención ante las autoridades argentinas, vinculó la emigración juvenil con la necesidad de generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus proyectos sin verse obligadas a partir.

3. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar”

Durante su primer discurso institucional, el Pontífice destacó la importancia del diálogo y la búsqueda de acuerdos. Su reflexión apuntó a la responsabilidad de los dirigentes y de la sociedad en la construcción de una convivencia basada en el respeto a las diferencias.

4. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”

En el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, León XIV dirigió un mensaje a las personas con discapacidad y a quienes trabajan en su acompañamiento. Allí destacó el valor de cada vida y la importancia de construir comunidades inclusivas.

5. “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”

Durante la vigilia con los jóvenes en Buenos Aires, el Papa advirtió sobre la búsqueda del éxito a cualquier precio, la obsesión por la apariencia y la influencia de las redes sociales. Los alentó a preservar su libertad y a no dejarse definir únicamente por el reconocimiento externo.

6. “¡Hay un lugar para ti en la Iglesia!”

En ese mismo encuentro, el Pontífice dirigió un mensaje de bienvenida a quienes se habían alejado de la fe o atravesaban dificultades personales. Insistió en que la comunidad religiosa debía mantener sus puertas abiertas y ofrecer acompañamiento.

7. “Una nueva vida es posible”

Durante su visita a la cárcel de Devoto, León XIV habló sobre la posibilidad de reconstruir la propia historia después de los errores. Su intervención estuvo centrada en la dignidad de las personas privadas de su libertad y en la importancia de ofrecer oportunidades de reinserción.

8. “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente”

En la celebración de cierre en Luján, el Papa convocó a superar las divisiones y a construir un futuro basado en el perdón y la solidaridad. La reconciliación fue uno de los conceptos centrales de su mensaje final a los argentinos.

9. “Argentina, levántate y camina”

La expresión pronunciada en Luján sintetizó el llamado del Pontífice a recuperar la esperanza. Frente a los fieles reunidos en el santuario mariano, alentó a la sociedad argentina a avanzar sin quedar paralizada por las dificultades.

10. “Este país desde ahora tiene dos Papas”

La despedida dejó una de las expresiones más emotivas de su visita. León XIV se refirió al vínculo que construyó con los argentinos y recordó a Francisco, al señalar que el país tenía un Papa nacido en su territorio y otro que se sentía argentino por adopción.