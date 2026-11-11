Damas Gratis es la primera banda confirmada para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027

La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 comenzó a definir su programación artística y confirmó a Damas Gratis como la primera banda que formará parte del evento. El intendente de Colón, José Luis Walser, anunció la firma del contrato con Pablo Lescano, líder de la reconocida agrupación de cumbia, para su presentación en la próxima edición de la celebración.

El encuentro se desarrollará del 4 al 8 de febrero de 2027, con una programación que reunirá espectáculos musicales, propuestas culturales y la participación de artesanos provenientes de diferentes provincias argentinas y países de Latinoamérica.

La confirmación de Damas Gratis marcó el inicio de los anuncios oficiales sobre los artistas que subirán al escenario Ramón Cabrera. Desde la Municipalidad de Colón indicaron que continúan las gestiones y la firma de contratos para completar la programación de una de las celebraciones más convocantes de la región.

Una grilla con música para todos los gustos

El presidente municipal adelantó que la organización trabaja en una propuesta artística que incluirá diferentes estilos musicales, con el objetivo de ofrecer espectáculos destinados a públicos de distintas edades.

“Ya se están firmando por estos días todos los contratos y será una grilla sorprendente, para todos los gustos y para toda la familia: rock, música popular y folclore”, expresó Walser al referirse a los preparativos de la próxima edición.

De esta manera, la presencia de Damas Gratis será una de las principales propuestas de música tropical de la celebración. La banda, encabezada por Pablo Lescano, cuenta con una extensa trayectoria y un repertorio reconocido dentro de la cumbia argentina.

Expectativa por los próximos artistas confirmados

La Fiesta Nacional de la Artesanía constituye uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Colón. Cada año reúne a artesanos de distintos puntos del país y de Latinoamérica, quienes exhiben sus producciones y técnicas en un espacio dedicado a la promoción del trabajo artesanal.

Además de la exposición y comercialización de piezas, el evento ofrece espectáculos musicales que convocan a miles de visitantes y forman parte de las actividades centrales de cada edición.

Desde el municipio adelantaron que en los próximos días continuarán anunciándose los artistas que integrarán la grilla de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027. Las presentaciones se realizarán en el escenario Ramón Cabrera, donde Damas Gratis ya tiene asegurada su participación, aunque todavía no se informó qué día actuará.