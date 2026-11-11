Murió un obrero al derrumbarse un arco de bienvenida para recibir al papa León XIV en Perú

Un obrero murió en Perú tras el derrumbe de un arco de bienvenida construido para recibir al papa León XIV, en el marco de los preparativos para su próxima visita a la ciudad de Chiclayo. El accidente laboral ocurrió este miércoles en el ingreso a la urbanización El Santuario, ubicada en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, en la región de Lambayeque.

El trabajador se encontraba realizando tareas de revestimiento, conocidas como tarrajeo, en la parte superior de la construcción cuando la estructura cedió repentinamente y se desplomó junto con su armazón. Como consecuencia del derrumbe, el hombre perdió la vida, publicó La Voz.

La obra llevaba aproximadamente dos semanas de ejecución y todavía no había sido finalizada. El arco formaba parte de los preparativos para recibir al Pontífice, cuya llegada a Chiclayo estaba prevista para este viernes.

Cuestionaron los materiales utilizados en la construcción

Tras el accidente, vecinos y testigos que presenciaron el derrumbe manifestaron preocupación por las condiciones de seguridad de la estructura y cuestionaron la resistencia de los materiales empleados.

Según informó el medio peruano La República, el armazón metálico presentaba aparentes deficiencias de soporte en relación con el peso total de la construcción.

"Está muy delgado, no ha soportado el peso", expresó uno de los testigos al referirse al grosor de los hierros utilizados para sostener el arco.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía debían realizarse las pericias técnicas correspondientes para determinar las causas exactas del colapso y establecer eventuales responsabilidades.

Investigan el derrumbe antes de la llegada del Papa

Luego del accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes del serenazgo municipal acudieron al lugar para acordonar el sector y comenzar las primeras diligencias.

Los investigadores deberán establecer si existieron fallas estructurales, deficiencias en los materiales o incumplimientos de las condiciones de seguridad durante la ejecución de la obra.

El hecho ocurrió en medio de los preparativos para la visita del papa León XIV a Chiclayo, donde estaba prevista una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.