Paritaria estatal: el Gobierno mantuvo el 4% y los gremios reclamaron recuperar salarios

La paritaria estatal en Entre Ríos pasó a cuarto intermedio este miércoles, luego de que el Gobierno provincial ratificara su propuesta de incremento salarial del 4% y comunicara que avanzaría con su liquidación mediante un decreto. La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde representantes de ATE y UPCN expresaron sus cuestionamientos y acordaron retomar las negociaciones el martes 17 de noviembre, a las 8:30.

Tras el encuentro, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, y la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, dialogaron con Elonce sobre los resultados de la reunión. Ambos coincidieron en considerar insuficiente la propuesta oficial, aunque manifestaron diferentes interpretaciones respecto de las posibilidades de continuar discutiendo la recomposición salarial.

Muntes sostuvo que la decisión gubernamental ya estaba tomada. “La propuesta del Gobierno y la definición de cómo cierra la negociación salarial es el 4%. Es lo mismo que le habían ofertado a los compañeros y compañeras docentes, no varió”, señaló a Elonce. Además, explicó que ATE esperaba conocer si existía una planificación para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

ATE reclamó recuperar el poder adquisitivo

Uno de los principales cuestionamientos de ATE estuvo relacionado con el deterioro de los ingresos estatales. Según los cálculos expuestos por Muntes, los trabajadores provinciales acumularon una pérdida salarial del 44,1% desde diciembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión gubernamental.

“Seguimos planteando exactamente lo mismo: no solamente un aumento acorde a lo que necesitamos para vivir dignamente, sino cuál es la propuesta del Gobierno provincial para recuperar el salario que vamos perdiendo desde que asumió este Gobierno, en diciembre de 2023, que es del 44,1%”, expresó el dirigente sindical.

El secretario general de ATE remarcó que la discusión debía superar el porcentaje anunciado y contemplar una recuperación sostenida de los ingresos. “Lo vamos a seguir planteando porque, si no hay recuperación salarial, va a ser muy difícil poder recuperar el salario”, afirmó al dialogar con Elonce.

También reclamó respuestas concretas sobre las condiciones laborales y el reconocimiento económico del personal de enfermería y otros sectores sanitarios.

El aumento del 4% se liquidará por decreto

La decisión de avanzar con la liquidación del incremento fue uno de los puntos que generó mayor malestar entre los representantes sindicales. Muntes indicó que el Ejecutivo había descartado modificar la propuesta, pese a las objeciones planteadas durante la reunión. “El Gobierno provincial dejó claro que la cuestión salarial no se modifica y que lo van a pagar por decreto”, manifestó a Elonce.

En ese sentido, explicó que la determinación se había comunicado aun cuando ATE había advertido que el porcentaje resultaba insuficiente frente a las necesidades de los trabajadores.

Oscar Muntes.

El dirigente confirmó que la próxima reunión se realizará el martes 17, a las 8:30, y anticipó que volverán a presentar las demandas pendientes. “Nosotros planteamos 22 puntos. Queremos que se empiecen a desandar, porque los presentamos en febrero”, recordó a Elonce. Entre los asuntos mencionados figuraron la recuperación salarial y el reconocimiento de distintas tareas dentro de la administración pública.

UPCN cuestionó la modalidad de negociación

Por su parte, Carina Domínguez expresó un fuerte cuestionamiento a la forma en que el Ejecutivo condujo la negociación. La representante de UPCN consideró que las convocatorias debían realizarse con mayor anticipación y permitir una discusión efectiva de las propuestas. “Nosotros primero tenemos que honrar esta paritaria. No podemos seguir teniendo esta mecánica de llamar a último momento y después plantear la propuesta salarial para liquidar”, manifestó.

La dirigente sostuvo que esa modalidad generaba malestar entre los representantes de los trabajadores y ponía en discusión el alcance del diálogo institucional. “Esto nos molesta, nos enoja y nos lleva a reconsiderar qué llamamos diálogo. Nosotros nos debemos a los trabajadores, los representamos y no podemos simplemente conformarnos con lo que el Gobierno viene a plantear”, afirmó Elonce.

Carina Domínguez.

Enfermería y contratos temporarios, entre los reclamos

Sin embargo, se aclaró que UPCN pretendía mantener abierta la discusión, incluso después de que se concretara la liquidación del incremento. Domínguez señaló que UPCN tenía una interpretación diferente sobre la continuidad de las negociaciones. “Si bien el Gobierno va a efectuar la liquidación y las expectativas respecto del porcentaje salarial son mínimas, nosotros queremos seguir la discusión en todos los ámbitos”, explicó.

En particular, reclamó resolver compromisos económicos pendientes con los trabajadores de enfermería. “Hay deudas con enfermería, es salario y se tienen que pagar. No hay margen para que esas deudas no sean reconocidas”, enfatizó a Elonce. También mencionó situaciones laborales en salud, educación, comedores, Registro Civil y Copnaf.

Otro punto sensible fue la continuidad de los contratos temporarios. “No estamos dispuestos a discutir bajas de los contratos temporarios”, aseguró. No obstante, admitió que podrían analizarse situaciones puntuales o revisar mecanismos administrativos implementados anteriormente, sin que eso significara aceptar una reducción generalizada de contrataciones.

Los gremios buscarán respuestas en la próxima reunión

La secretaria adjunta de UPCN consideró que los sindicatos debían asumir un papel activo en la elaboración de alternativas. Según explicó, la negociación debía contemplar tanto las demandas inmediatas como las perspectivas laborales para los próximos meses.

“Nuestra consigna como sindicatos es poner sobre la mesa alternativas viables que nos permitan llevar al Gobierno una contrapropuesta y a los trabajadores una definición, no solamente para lo que resta de este año, sino también para visualizar qué va a pasar con el empleo público”, sostuvo.

Finalmente, Domínguez advirtió sobre las diferencias existentes entre los ingresos de distintos sectores de la administración provincial. “Hay distorsiones salariales enormes, hay que corregirlas. ¿Se puede hacer en una o dos reuniones paritarias? No. Entonces, la discusión debe tener un camino de continuidad”, concluyó.

De esta manera, la negociación quedó abierta hasta el próximo martes, aunque con una decisión oficial ya comunicada respecto del incremento del 4%. Los gremios anticiparon que insistirán con sus reclamos salariales y laborales, mientras esperan respuestas concretas sobre los puntos pendientes.