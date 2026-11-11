Murió Maximiliano Torres, secretario general del sindicato de municipales de Concordia

El dirigente gremial Maximiliano Torres fue encontrado sin vida en su departamento de Concordia durante la mañana de este miércoles. Uno de sus hijos lo halló tras permanecer sin contacto desde el martes. El médico policial confirmó que falleció por causas naturales.
Murió Maximiliano Torres, secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC). El dirigente sindical fue encontrado sin vida durante la mañana de este miércoles en el departamento donde residía, luego de que sus familiares perdieran contacto con él.
Según informó el medio 7Páginas, Torres no respondía las llamadas a su teléfono celular desde el martes. Ante la falta de comunicación, uno de sus hijos decidió acercarse a la vivienda y, al ingresar, lo encontró fallecido.
Tras el hallazgo, intervino personal policial y un médico de la fuerza, quien constató el deceso. De acuerdo con la información difundida, el profesional confirmó que la muerte se produjo por causas naturales.
Su trayectoria en el sindicalismo
Maximiliano Torres fue una figura reconocida del ámbito gremial de Concordia. Se desempeñó como secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia, una de las organizaciones que representan a los trabajadores de la administración municipal.
Su trayectoria también incluyó responsabilidades en organismos provinciales. Entre 2010 y 2014 integró el directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), en representación del sector municipal.
En 2016 fue designado subsecretario de Relaciones de Empleo Público Municipal de Entre Ríos, durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet.
Su participación política y sus últimos cargos
En 2018, Torres fue reelegido al frente de la UOEMC, tras obtener 701 votos en las elecciones sindicales. De esta manera, consiguió renovar su conducción para el período 2018-2022.
Un año después, en 2019, lanzó su precandidatura a senador provincial por el departamento Concordia, impulsado por la agrupación 8 de Noviembre-Dignidad Municipal, vinculada al peronismo.
En 2025, además, fue elegido representante en la Caja Mixta Municipal de Concordia, cargo que asumió en noviembre de ese año. Su fallecimiento significó la pérdida de un dirigente con una extensa trayectoria en el sindicalismo municipal y participación en la política entrerriana.