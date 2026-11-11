Compró un auto en 2016, tuvo fallas de fábrica y recibirá otro 0 km y $7 millones

Compró un auto en 2016 y la Justicia ordenó darle un 0 km.

La Justicia ordenó reemplazar un auto modelo 2016 por uno 0 km después de comprobar que el vehículo presentaba defectos de fabricación que no pudieron solucionarse pese a numerosas reparaciones. El fallo también dispuso una indemnización de $7 millones para la propietaria, quien había adquirido la unidad hace diez años.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 de Morón, provincia de Buenos Aires, y responsabilizó a la automotriz fabricante, una concesionaria oficial y las herederas de un intermediario que participó en la operación comercial.

La mujer, actualmente de 51 años, había comprado el automóvil en enero de 2016 por $227.000, entregando su vehículo usado como parte de pago. Sin embargo, apenas unos meses después comenzó a experimentar problemas mecánicos que afectaron su utilización cotidiana.

Las fallas que comenzaron a los pocos meses

En agosto de 2016, la propietaria detectó un ruido extraño en el motor y advirtió que el nivel de aceite había disminuido considerablemente. En una estación de servicio debieron agregarle dos litros de lubricante.

El automóvil ingresó por primera vez al taller oficial en octubre de ese año. Aunque inicialmente creyó que el problema estaba solucionado, durante diciembre volvió a registrar un consumo excesivo de aceite.

En abril de 2017, los técnicos determinaron que el vehículo consumía 0,89 litros de aceite cada 1.000 kilómetros. Como consecuencia, reemplazaron pistones, aros y bielas durante el período de garantía.

Las reparaciones no solucionaron el problema

Pese a las intervenciones, las fallas continuaron. La compradora también denunció inconvenientes en la cerradura y la ventanilla de la puerta izquierda, que motivaron nuevas visitas al servicio técnico.

En octubre de 2018, el nivel de aceite volvió a descender considerablemente. Según la demanda, al mes siguiente el taller le comunicó que no existía una solución definitiva y que debía controlar frecuentemente el lubricante.

Ante esta situación, la mujer reclamó el reemplazo del automóvil por otro nuevo o, alternativamente, el cambio del motor, además de una compensación económica por los perjuicios ocasionados.

Qué determinó la Justicia

Durante el proceso, la fabricante sostuvo que el consumo de aceite estaba dentro de los parámetros aceptables. La concesionaria y el intermediario también rechazaron su responsabilidad en la operación.

Sin embargo, una pericia mecánica concluyó que el consumo de lubricante era incompatible con el funcionamiento esperable de un vehículo nuevo y que se trataba de una falla de origen.

La jueza aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y consideró que los integrantes de la cadena de comercialización debían responder conjuntamente, según indicó Infobae. También estableció que una reparación fallida habilita al comprador a solicitar un producto equivalente.

Un auto nuevo y $7 millones

La sentencia ordenó entregar un vehículo 0 km de las mismas características que el adquirido en 2016 o de prestaciones equivalentes, con el consentimiento de la compradora.

Además, reconoció $3 millones por daño moral, $3 millones por daño punitivo, $300.000 por gastos y $700.000 por privación de uso, lo que totaliza siete millones de pesos.

Las demandadas tendrán 30 días para entregar la unidad patentada, sin gastos para la mujer. La indemnización también devengará intereses conforme a las tasas establecidas en la sentencia.