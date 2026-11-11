Entre Ríos se prepara para las pruebas Aprender: cuándo se harán y qué se evaluará

Las escuelas primarias de Entre Ríos se preparan para las pruebas Aprender 2026, que se realizarán el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre. El operativo alcanzará a 22.187 estudiantes de tercer grado, distribuidos en 1.705 secciones de toda la provincia.

Lengua se evaluará el martes. El miércoles será el turno de Matemática y del cuadernillo de contexto destinado a los estudiantes.

La evaluación será censal, por lo que está dirigida a todos los alumnos del grado convocado. Las consignas serán de opción múltiple y las respuestas se relevarán de forma anónima y confidencial.

Qué información se recogerá en las escuelas

Según informó el Consejo General de Educación (CGE), las pruebas Aprender también relevarán las condiciones en las que se enseña y se aprende. Para ello, habrá cuadernillos de consulta dirigidos a las familias, los docentes de grado y los equipos directivos.

Los estudiantes aportarán información sobre su propio contexto en la segunda jornada. Sus respuestas permitirán interpretar los resultados de Lengua y Matemática junto con los datos que aporten los adultos.

Uno de los focos estará puesto en la alfabetización durante el primer ciclo de primaria. El relevamiento también aportará datos sobre las trayectorias escolares de los chicos al llegar a tercer grado.

Cómo se organiza el operativo en Entre Ríos

La provincia contará con 57 coordinadores de cabecera. Estarán a cargo de distribuir el material y monitorear el desarrollo de las jornadas.

Dos observadores federales supervisarán la aplicación de las pruebas Aprender. El despliegue abarcará las 992 escuelas incluidas en la convocatoria provincial.

Los docentes que aplicarán la evaluación y los directivos que actuarán como veedores completan una capacitación obligatoria en la plataforma educ.ar. El CGE elaboró material de apoyo para acompañar esas tareas.

Cómo se resguardará el material y para qué servirán los resultados

Las personas adultas que estén presentes en las aulas deberán firmar un acuerdo de confidencialidad. El compromiso se refiere al resguardo del material de evaluación.

Una vez procesadas las respuestas, los resultados permitirán elaborar un diagnóstico de los aprendizajes en tercer grado. Los datos de contexto ayudarán a leer ese panorama a la luz de las condiciones de enseñanza en cada comunidad educativa.

El diagnóstico servirá para orientar decisiones en las escuelas y para planificar políticas educativas provinciales y nacionales. Entre los aspectos que podrán revisarse están las estrategias de alfabetización y el acompañamiento de las trayectorias durante los primeros años de primaria.