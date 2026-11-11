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Crecida del río en Paraná: el camping del Thompson, cubierto de agua

Elonce accedió a imágenes que muestran cómo el agua ya avanzó sobre el camping del balneario Thompson y, de hecho, un instructor aprovechó la situación para practicar SUP durante la jornada.

11 de Noviembre de 2026
Balneario Thompson
Balneario Thompson

REDACCIÓN ELONCE

Elonce accedió a imágenes que muestran cómo el agua ya avanzó sobre el camping del balneario Thompson y, de hecho, un instructor aprovechó la situación para practicar SUP durante la jornada.

El río Paraná mide 5.38 metros a las 10 de este miércoles y ya superó en 38 centímetros el nivel de evacuación previsto para la capital entrerriana. La creciente se aceleró durante las últimas semanas, con un aumento de 1.07 metros en siete días y de 2.08 metros en el último mes.

 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná podría alcanzar los 5.69 metros para el 17 de noviembre y los 5.71 metros hacia el 24 de este mes.

 

Elonce accedió a imágenes que muestran cómo el agua ya avanzó sobre el camping del balneario Thompson y, de hecho, un instructor aprovechó la situación para practicar SUP durante la jornada.

Cabe recordar que en el balneario Thompson, el agua avanzó progresivamente sobre la costa y ya cubrió las duchas destinadas a los bañistas. La reducción del espacio de playa fue uno de los cambios más visibles.

Temas:

río Paraná creciente del Paraná balneario Thompson
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