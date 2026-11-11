La paranaense Priscila Vuconich ganó cinco medallas en el Sudamericano de Canotaje y sueña con los Juegos Olímpicos

REDACCIÓN ELONCE
La palista paranaense de 19 años se destacó en el Sudamericano de Canotaje de Velocidad disputado en Chile. En diálogo con Elonce, contó cómo vivió la competencia y sus próximos objetivos deportivos.
La palista paranaense Priscila Vuconich, de 19 años, conquistó cinco medallas en el Campeonato Sudamericano de Canotaje de Velocidad, disputado en Chile. La joven deportista, que lleva casi una década dedicada a la disciplina, compartió con Elonce los detalles de su participación internacional y expresó su deseo de continuar creciendo dentro de la Selección Argentina.
Desde las instalaciones del Paraná Rowing Club, la atleta exhibió las distinciones obtenidas y recordó las dificultades que debió afrontar antes de competir. “Me traje cinco medallas, que no es poco. Tuvimos como 34 horas de viaje, bajamos del colectivo, fuimos a remar un rato y al otro día, a las 9 de la mañana, había que competir”, relató.
Pese al desgaste físico que significó el traslado, valoró la experiencia. “Fue un poco duro, pero me traje una experiencia muy linda. Es mi cuarto Sudamericano, estoy muy contenta”, expresó. Además de los cinco podios, consiguió un cuarto puesto en una prueba de 500 metros.
El esfuerzo detrás de las cinco medallas
Vuconich comenzó a practicar canotaje cuando era niña y, con el paso de los años, convirtió esa actividad en una parte fundamental de su vida. Actualmente, integra la Selección Argentina y sostiene una exigente rutina de preparación.
“Hace casi diez años, que hago esto. De chica nunca me imaginé poder llegar a cumplir todos los objetivos que cumplí. Es un deporte muy difícil, muy individual también, pero con esfuerzo todo se puede”, manifestó.
La joven destacó que la constancia fue determinante para alcanzar sus metas. “Yo tengo eso de que me propongo algo y no paro hasta conseguirlo”, aseguró.
Su preparación incluye entrenamientos diarios en el agua, trabajos de gimnasio y actividades físicas complementarias. También participa de concentraciones con el seleccionado nacional, que requieren permanecer durante períodos prolongados lejos de su familia.
“Todos los días vengo al club, salgo a correr y hago gimnasio. Estamos concentrando tres semanas por una acá en mi casa. Es muy duro estar tres semanas fuera, prácticamente no vivo acá, pero le dedico todo al canotaje”, explicó.
El sueño olímpico y los próximos desafíos
La deportista también se refirió a las exigencias que implica mantenerse en el alto rendimiento. En ese sentido, señaló que cuenta con becas deportivas cuya continuidad depende de sus resultados y su permanencia dentro del seleccionado.
“Yo siento que es como un trabajo, porque tengo unas becas y tengo que defenderlas. Por eso también fui al Sudamericano, porque tenía que defender mi puesto”, indicó.
De cara al futuro inmediato, adelantó que en diciembre afrontará una nueva instancia clasificatoria para intentar representar nuevamente al país. “Tengo el selectivo de fin de año, que es para un Sudamericano y Panamericano del año siguiente, que se hace en abril. Ojalá me pueda ir bien y poder ir a Brasil”, expresó.
Aunque reconoció que su mayor aspiración es alcanzar una competencia olímpica, prefirió concentrarse en los desafíos más cercanos.
“El mayor sueño de alguien es ir a los Juegos Olímpicos, pero trato de vivir todo el proceso y pensar muy poco en el futuro. Me gustaría entrar al equipo senior, que sería el equipo mayor. Ojalá en algún momento pueda estar ahí”, sostuvo.
Cómo afecta la creciente del río Paraná a sus entrenamientos
Durante la entrevista, Vuconich también explicó las dificultades que genera la creciente del río Paraná para quienes practican canotaje de velocidad, especialmente por las corrientes y los movimientos del agua.
“Vengo de remar en el río Uruguay, donde hay lugares con poca corriente y sin olas. En Paraná con el río cada vez más crecido y con más remansos afecta mucho”, comentó.
La palista explicó que las características de su embarcación requieren mantener un equilibrio permanente. “El bote es como una especie de triángulo y es muy inestable. La correntada te juega mucho en contra”, detalló. Elonce.com