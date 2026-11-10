Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Minibásquet U11: “Fue muy lindo”

La selección masculina U11 de Paraná se consagró campeona invicta del primer Campeonato Entrerriano de Minibásquet, disputado durante el último fin de semana en Gualeguaychú. El equipo ganó sus cinco encuentros y se quedó con el título tras vencer en la final al conjunto local, Gualeguaychú Naranja, por 66 a 47.

Los protagonistas del campeonato visitaron los estudios de El Once Deportivo, donde compartieron la experiencia de representar a Paraná, recordaron los momentos más importantes del torneo y contaron divertidas anécdotas de los tres días que convivieron como equipo.

El plantel estuvo dirigido por Darío “Papona” Albornoz y Pedro Ayala, con Martín Lambarri como preparador físico. Los jugadores, provenientes de diferentes clubes de Paraná y Crespo, habían compartido aproximadamente seis meses de entrenamientos antes de disputar el certamen.

Cinco victorias y un campeonato invicto

El seleccionado comenzó su participación con una contundente victoria sobre Colón por 103 a 39. Luego superó a Villaguay por 116 a 47 y a Gualeguaychú Blanco por 99 a 45, resultados que le permitieron finalizar invicto la fase de grupos.

En semifinales, Paraná derrotó a Pancho Ramírez, de Concepción del Uruguay, y avanzó a la definición frente a Gualeguaychú Naranja. En el encuentro decisivo, los chicos se impusieron por 66 a 47 y desataron los festejos.

Uno de los jugadores recordó cómo evolucionó el rendimiento colectivo durante la competencia: “Al principio no teníamos tanta confianza, pero después fuimos agarrando confianza y actitud. Durante todos los partidos fuimos mejorando”, expresó.

Otro de los campeones reconoció que sintió nervios antes de la final. “Fue el partido en el que mejor me sentí. Al principio estaba nervioso, pero cuando sacamos ventaja agarré más confianza”, relató.

El triple que cerró la final y las claves del equipo

Entre los momentos más recordados apareció un lanzamiento de tres puntos convertido sobre el cierre del encuentro decisivo.

“Me dieron la pelota y la tiré. Dije: 'Si entra, entra; si no, no importa porque ya ganamos'. La metí limpita”, contó uno de los pequeños basquetbolistas, mientras sus compañeros recordaban la jugada.

Los campeones también destacaron las indicaciones del cuerpo técnico, que insistió especialmente en la defensa, la circulación de la pelota y el juego colectivo.

“Papona nos decía que, si defendíamos bien, los puntos iban a llegar”, explicó uno de los jugadores. Otro agregó que los entrenadores les pedían “que pensemos, que no juguemos individualmente y que juguemos en equipo”.

Las anécdotas de los campeones durante el viaje

Además de los resultados deportivos, los chicos recordaron con entusiasmo la convivencia durante los tres días que permanecieron en Gualeguaychú.

Entre risas, contaron que algunos compañeros recorrían constantemente las habitaciones, otros inventaban canciones y varios protagonizaron pequeñas travesuras que pusieron a prueba la paciencia de los entrenadores.

Una de las historias más divertidas ocurrió cuando varios jugadores se reunieron en una habitación y, al escuchar que se acercaba Papona, algunos decidieron esconderse debajo de las camas.

También recordaron una canción dedicada al entrenador, conocida como “La Paponeta”, que entonaban después de cada victoria.

Otra frase que acompañó al plantel durante el campeonato fue “Ponéle voluntad”, surgida de un audio que uno de los chicos reprodujo durante un traslado. La expresión terminó convirtiéndose en una broma compartida entre jugadores y profesores.

La emoción de representar a Paraná

Más allá de las bromas, los campeones coincidieron en que vestir la camiseta de la selección tuvo un significado especial.

“Es muy lindo tener una camiseta y representar a Paraná”, expresó uno de los integrantes del plantel, al recordar la experiencia de competir junto a compañeros de diferentes clubes.

BÁSQUET MASCULINO U11PARANÁ CAMPEÓN ENTRERRIANO DE MINIBÁSQUET

Durante la visita, los chicos también enviaron saludos a sus entrenadores, familiares y referentes deportivos, y recordaron al capitán Valentino Cabral, quien no pudo participar del programa.

El encuentro terminó con un aplauso para los integrantes de la selección U11, que regresaron de Gualeguaychú con el título provincial y una experiencia compartida que trascendió los resultados deportivos.

Plantel campeón de la Selección Paranaense U11

4 - Vito Belotti (Talleres)

5 - Valentino Cabral (Litoral)

6 - Faustino Primaries (Echagüe)

7 - Milo Gottig (Unión de Crespo)

8 - Emilio Gelroth (Unión de Crespo)

9 - Bruno Fleitas (Talleres)

10 - Alejo Bernardini (Quique)

11 - Benjamín Oviedo (Recreativo)

12 - Bautista Reíst (Quique)

13 - Oliverio Muller (Ciclista)

14 - Leónidas Schamme (Rowing)

15 - Franco Morales (Ciclista)

16 - Emiliano Forzani (Ciclista)

17 - Thiago Clemente (Ciclista)

Cuerpo técnico

Director técnico: Darío Albornoz

Asistente técnico: Pedro Ayala

Preparador físico: Martín Lambarri