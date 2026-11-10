Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente histórico de la cumbia santafesina

REDACCIÓN ELONCE
El histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras falleció a los 76 años. Fue encontrado sin vida en los estudios de grabación del grupo, en Santa Fe. Con más de cinco décadas de trayectoria, se convirtió en una figura fundamental de la cumbia santafesina.
La música popular argentina quedó de luto tras conocerse la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, quien falleció a los 76 años. El músico fue hallado sin vida en los estudios de grabación de la agrupación, ubicados en calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe, confirmaron medios de la vecina provincia.
La noticia generó conmoción en el ambiente artístico, especialmente entre los seguidores de la cumbia santafesina, género del que Camino fue uno de sus principales exponentes. Su trayectoria estuvo marcada por más de cinco décadas dedicadas a la música y por su participación fundamental en la construcción de la identidad sonora de Los Palmeras.
El acordeón de Marcos Camino se convirtió en uno de los sonidos más reconocibles de la música tropical argentina. Su estilo acompañó a distintas generaciones y contribuyó a consolidar a Los Palmeras como una de las agrupaciones más representativas del país.
Marcos Camino y una vida dedicada a Los Palmeras
Como fundador de Los Palmeras, Camino fue una figura central en el crecimiento de la banda santafesina, que logró trascender las fronteras provinciales y alcanzar reconocimiento nacional e internacional.
Durante su extensa carrera, el acordeonista participó en innumerables presentaciones, grabaciones y espectáculos que llevaron la cumbia santafesina a escenarios de todo el país. Su aporte musical resultó decisivo para construir un repertorio que pasó a formar parte de la cultura popular argentina.
La historia de Los Palmeras quedó estrechamente vinculada con su nombre. Su talento como instrumentista, su permanencia en la agrupación y su compromiso con el género lo posicionaron como uno de los grandes referentes de la música tropical.
Un legado que atravesó generaciones
La influencia de Marcos Camino trascendió su trabajo sobre los escenarios. Como uno de los impulsores de la cumbia santafesina, contribuyó a que un género nacido de la identidad musical de la región alcanzara una proyección masiva.
Su trayectoria acompañó la evolución de Los Palmeras durante más de medio siglo, período en el que la agrupación se convirtió en un símbolo de Santa Fe y en una referencia de las celebraciones populares argentinas.
La muerte de Marcos Camino representó la pérdida de una de las figuras fundamentales de la cumbia santafesina. Su legado permanecerá asociado al sonido del acordeón, a la historia de Los Palmeras y a las canciones que acompañaron a generaciones de argentinos.