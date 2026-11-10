"Confiamos": la importante arenga de dos referentes de Patronato antes de lograr la permanencia

Antes de que Patronato viajara a Rafaela para jugarse la permanencia en la Primera Nacional, el plantel recibió la visita de Julio Solanas y Walter Andrade. Los dos referentes acompañaron al equipo en el último entrenamiento y el goleador de 1978 tomó la palabra para transmitirles su confianza a los futbolistas.

La charla giró en torno a lo que el equipo podía hacer frente a la presión de un partido decisivo. “El reflejo de la vida después muchas veces se ve en el campo de fútbol”, les dijo Solanas al comparar la capacidad de levantarse después de una caída con la manera de responder dentro de la cancha.

Andrade escuchó la arenga junto a quien había sido una de las figuras del primer equipo rojinegro que jugó en la máxima categoría. Su presencia reunió dos momentos de la historia del club en una práctica marcada por la pelea para conservar su lugar en el ascenso.

El mensaje de Julio Solanas al plantel

Solanas contó que había seguido varios encuentros de Patronato, incluidos algunos en los que el resultado había sido adverso. “Yo he visto actitud. Esa actitud tiene que ser duplicada”, les señaló a los jugadores antes del cruce con Atlético de Rafaela.

Para el exdelantero, esa disposición tenía que hacerse visible desde la entrada a la cancha. Les pidió que salieran con “el pecho erguido, la frente bien alta” y que el rival percibiera la determinación con la que iban a disputar el encuentro.

El mensaje también pasó por los vínculos que sostienen a un equipo fuera del campo de juego. Solanas habló de las familias que acompañan en las derrotas y de la importancia de alentar en el vestuario al compañero que atraviesa un momento difícil.

Del Nacional de 1978 al regreso a Primera

Solanas fue el goleador de Patronato en 1978, el año en que el club paranaense disputó por primera vez el antiguo Torneo Nacional. Su participación en aquella campaña lo convirtió en un referente de la primera incursión rojinegra en la máxima categoría del fútbol argentino.

El Negro Andrade, en cambio, fue protagonista de los ascensos que marcaron el recorrido de la institución en el siglo XXI. Desde la defensa, integró los planteles que avanzaron de categoría hasta devolver al conjunto entrerriano a Primera División.

Durante la charla, Solanas se volvió hacia Andrade y lo presentó ante el grupo como “una figura enorme”. También recordó el trabajo compartido en escuelas deportivas, donde buscaban transmitir los mismos valores que esa vez llevó al entrenamiento.

Un llamado a sostenerse como equipo

“La actitud es irrenunciable”, insistió Solanas al hablar de lo que esperaba de los futbolistas desde el momento en que pisaran la cancha. Les pidió que ese compromiso se viera en el conjunto y se mantuviera cuando el partido se complicara.

“Confiamos en ustedes”, les dijo en otro tramo de la arenga. El goleador reivindicó la responsabilidad de vestir la camiseta y recordó que, detrás del resultado, también estaban los hinchas que acompañaban al club en la pelea por la permanencia.

Para el cierre, volvió a nombrar a las familias, a la hinchada y a la historia de la institución. “Vamos para adelante. Con actitud. Siempre con actitud. No bajar los brazos nunca”, expresó antes de despedirse con un “¡Vamos, Patrón!”.

El empate que aseguró la permanencia

El lunes, Patronato igualó 0 a 0 con Atlético de Rafaela como visitante. El punto mantuvo al Rojinegro en carrera por la permanencia, que se definía también con lo que ocurriera en el encuentro entre Nueva Chicago y Chacarita.

Chacarita derrotó a Chicago y ese resultado, sumado al empate en Rafaela, aseguró la continuidad del equipo paranaense en la Primera Nacional. Así, la institución entrerriana jugará una temporada más en la categoría.