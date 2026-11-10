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Sociedad Córdoba

León XIV saludó a una joven con “piel de cristal” y protagonizaron un emotivo encuentro

Julieta Maldonado, una joven cordobesa conocida como “La Güera”, recibió un afectuoso saludo del papa León XIV durante una actividad en Córdoba. La joven convive con una enfermedad poco frecuente y trabaja para concientizar sobre sus desafíos.

10 de Noviembre de 2026
León XIV saludó a una joven con piel de cristal en Córdoba
León XIV saludó a una joven con piel de cristal en Córdoba

Julieta Maldonado, una joven cordobesa conocida como “La Güera”, recibió un afectuoso saludo del papa León XIV durante una actividad en Córdoba. La joven convive con una enfermedad poco frecuente y trabaja para concientizar sobre sus desafíos.

Julieta Maldonado, una joven cordobesa que convive con epidermólisis bullosa distrófica, más conocida como “piel de cristal”, vivió un momento especial al ser saludada por el papa León XIV durante una actividad oficial vinculada a la misa realizada en Fadea.

 

La joven, conocida en redes sociales como “La Güera”, recibió un afectuoso saludo del Pontífice que se extendió durante varios minutos. El encuentro se convirtió en un nuevo impulso para la tarea de concientización que lleva adelante desde hace años sobre esta enfermedad poco frecuente.

Julieta se ha transformado en una de las principales voces para dar a conocer la realidad de las personas que viven con piel de cristal. En octubre de 2024, participó de una jornada organizada por la Dirección General de Discapacidad de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, destinada a generar conciencia sobre esta condición.

 

Durante ese encuentro, compartió su experiencia personal y los desafíos cotidianos que implica convivir con la enfermedad.

“Cuando era chica me decían que iba a ser un inútil prácticamente, que no iba a poder hacer nada. Pero mi abuela, mis tías, mis primas, siempre me ponían cosas para hacer. Hoy puedo decir que soy feliz porque me di cuenta de que hice muchas cosas sola, hasta trabajo, que nunca pensé que pudiera hacerlo”, expresó.

 

Además, relató cómo fue su proceso de independencia y los proyectos que aún sueña concretar.

 

“Me animé mucho cuando me fui a vivir con mi tía porque ni sabía si iba a poder vivir sola, y descubrí que hasta cocinaba. Tengo muchos sueños, como tener mi casa propia, sacar mi libro y lanzar mi marca de ropa”, contó.

Temas:

Papa León XIV Julieta Maldonado piel de cristal epidermólisis bullosa
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