Un arco de fútbol cayó sobre un niño de ocho años y debieron operarlo de urgencia

El lugar donde ocurrió el accidente con un niño afectado

Un niño de ocho años sufrió graves lesiones abdominales luego de que un arco de fútbol cayera sobre su cuerpo en el predio del Centro de Integración Comunitaria (CIC) Víctor Oppel, ubicado en calle Moulins al 1700, en la zona oeste de Concordia. El accidente ocurrió el domingo por la noche, cuando el menor había ingresado al lugar junto con un grupo de amigos para jugar al fútbol. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Según la información publicada por Diario Río Uruguay, el episodio se produjo entre las 21 y las 22, cuando las instalaciones del complejo ya se encontraban cerradas. El niño, vecino del sector, había ingresado al playón deportivo acompañado por otros chicos.

Por causas que todavía se investigan, los menores aparentemente se habrían colgado de uno de los arcos de fútbol, cuya estructura metálica presentaría un importante grado de deterioro. En esas circunstancias, el arco se habría roto y cayó sobre el niño, provocándole un fuerte golpe en el abdomen.

El niño sufrió una ruptura de bazo y fue operado

Tras el accidente, los gritos de los demás chicos alertaron al personal de seguridad del predio, que acudió al lugar para asistir al menor y solicitó una ambulancia al servicio de emergencias 107.

El niño fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los profesionales médicos constataron que había sufrido una ruptura de bazo, entre otras lesiones abdominales.

Ante la gravedad del cuadro, los médicos decidieron realizar una intervención quirúrgica. Luego de la operación, el menor permaneció internado en el establecimiento sanitario. No se difundieron precisiones sobre su evolución posterior.

Sede del CIC Víctor Opel (fuente Diario Río Uruguay)

Advierten sobre el deterioro del predio deportivo

El accidente ocurrió en uno de los playones del CIC Víctor Oppel, un complejo que cuenta con instalaciones deportivas, sociales y sanitarias utilizadas por vecinos de distintos barrios de la zona oeste de Concordia.

De acuerdo con lo señalado por personal del establecimiento a Diario Río Uruguay, es habitual que niños y adolescentes ingresen al predio durante la noche, incluso cuando las instalaciones se encuentran cerradas.

Los trabajadores indicaron que existen sectores del cerco perimetral que están caídos, lo que permitiría el ingreso al complejo fuera de los horarios de funcionamiento.

En tanto, el presunto deterioro del arco involucrado en el accidente forma parte de las circunstancias que deberán esclarecerse para determinar cómo se produjo la caída de la estructura.

La Policía investiga cómo ocurrió el accidente

Tras el episodio, intervino personal de la comisaría octava de Concordia, cuya dependencia se encuentra junto al complejo comunitario.

Los efectivos iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar qué provocó la caída del arco metálico.

La investigación deberá esclarecer el estado de la estructura deportiva y la secuencia de los hechos que terminaron con el niño hospitalizado.