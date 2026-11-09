Murió una mujer de 71 años tras ser atropellada por una moto en Gualeguaychú

Una mujer de 71 años murió tras ser atropellada por una motocicleta en Gualeguaychú durante el mediodía del sábado 7 de noviembre. El siniestro vial ocurrió sobre boulevard Pedro Jurado, entre las calles Andrade y Bolívar, cuando la víctima intentaba cruzar la arteria y fue embestida por una Yamaha FZ de 150 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de 52 años. La mujer sufrió lesiones graves y falleció horas después en el Sanatorio San Lucas.

Según informó la Policía, el motociclista circulaba por boulevard Pedro Jurado en sentido sur-norte. Por circunstancias que todavía se investigan, después de atravesar la intersección con calle Andrade, colisionó con la mujer, quien intentaba cruzar desde la plazoleta divisoria del boulevard hacia la vereda este.

El impacto provocó que la peatona cayera sobre la calzada y sufriera lesiones de gravedad. Personal de emergencias acudió al lugar y dispuso su traslado en ambulancia al hospital local, donde recibió las primeras atenciones médicas.

La mujer falleció horas después del accidente

Debido a la gravedad de su estado, la víctima fue posteriormente derivada al Sanatorio San Lucas, donde permaneció internada bajo atención médica.

Pese a los esfuerzos realizados para asistirla, la mujer falleció alrededor de las 22 del mismo sábado, como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro vial.

Tras confirmarse el deceso, se dio intervención a las autoridades judiciales, que dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia.

Secuestraron la motocicleta e investigan lo ocurrido

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, personal de la División Policía Científica y una ambulancia del hospital local.

Los investigadores realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. Además, se procedió al secuestro formal de la motocicleta Yamaha FZ 150 cc involucrada en la colisión.

La investigación judicial continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto y establecer eventuales responsabilidades.