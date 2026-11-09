Chocó a una mujer, se dio a la fuga y fue detenido con signos de posible consumo de alcohol en Concordia

Un conductor fue detenido tras un choque y fuga en Concordia durante la mañana de este lunes, luego de protagonizar un siniestro vial en inmediaciones de las calles Nogoyá y Presidente Illia. Una mujer de 56 años resultó lesionada y debió recibir atención médica.

Personal de Comisaría Cuarta intervino en el lugar y constató que un automóvil Volkswagen Gol Trend presentaba daños en su parte frontal. Su conductora manifestó sentir dolor en la zona del tórax como consecuencia del impacto.

(PER)

Ante esta situación, la mujer fue asistida y trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica. Mientras tanto, los efectivos iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Localizaron al conductor que se había retirado del lugar

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el segundo vehículo involucrado había abandonado el lugar después del choque. Por ese motivo, personal policial comenzó a realizar recorridas para identificarlo y localizarlo.

Posteriormente, los efectivos encontraron un automóvil Renault 19 en inmediaciones de las calles Chile y Presidente Illia. El rodado presentaba daños compatibles con una colisión y junto a él se encontraba su conductor.

Según el informe policial, el hombre estaba desorientado y presentaba signos compatibles con una posible ingesta de alcohol. Sin embargo, no se informó el resultado de ningún análisis que confirmara esa circunstancia.

La Fiscalía ordenó su aprehensión y el secuestro del vehículo

Ante lo sucedido, se dio intervención a personal de la División Policía Científica y de la Dirección de Tránsito Municipal, que realizaron las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

La fiscal Macarena Mondragón, informada de los hechos, dispuso la extracción de sangre al conductor y la recepción de la denuncia de la mujer damnificada. Posteriormente, ordenó su aprehensión por el supuesto delito de lesiones leves.

Asimismo, la Fiscalía dispuso el secuestro formal del Renault 19 involucrado en el siniestro. Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.