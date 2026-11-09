El Papa en Argentina: imágenes del segundo día de la visita de León XIV

Desde la mañana, el Papa León XIV realiza las actividades contempladas en el segundo día de su visita al país. Visitó el Cottolengo Don Orione y celebra una misa ante millones de personas en Palermo.
La visita del Papa León XIV a Argentina está marcada por multitudinarias manifestaciones de fe, emoción y alegría. En la mañana de este lunes participó de un emotivo encuentro en el Cottolengo de Don Orione y desde las 11.30 celebra la misa ante millones de personas.
A continuación, una galería con imágenes del segundo día de la visita del Papa León XIV a Argentina, que retratan los momentos más destacados de este acontecimiento religioso.