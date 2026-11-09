 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

El Papa en Argentina: imágenes del segundo día de la visita de León XIV

Desde la mañana, el Papa León XIV realiza las actividades contempladas en el segundo día de su visita al país. Visitó el Cottolengo Don Orione y celebra una misa ante millones de personas en Palermo.

9 de Noviembre de 2026
Segundo día del Papa en Argentina
Segundo día del Papa en Argentina Foto: AFP

Desde la mañana, el Papa León XIV realiza las actividades contempladas en el segundo día de su visita al país. Visitó el Cottolengo Don Orione y celebra una misa ante millones de personas en Palermo.

La visita del Papa León XIV a Argentina está marcada por multitudinarias manifestaciones de fe, emoción y alegría. En la mañana de este lunes participó de un emotivo encuentro en el Cottolengo de Don Orione y desde las 11.30 celebra la misa ante millones de personas.

 

A continuación, una galería con imágenes del segundo día de la visita del Papa León XIV a Argentina, que retratan los momentos más destacados de este acontecimiento religioso.

Foto: Infobae
Foto: Infobae
REUTERS
REUTERS
Infobae
Infobae
AFP
AFP
AFP
AFP

 

Temas:

visita del Papa León XIV Papa en Argentina Papa León XIV
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso