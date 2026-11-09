El Papa en Argentina: imágenes del segundo día de la visita de León XIV

La visita del Papa León XIV a Argentina está marcada por multitudinarias manifestaciones de fe, emoción y alegría. En la mañana de este lunes participó de un emotivo encuentro en el Cottolengo de Don Orione y desde las 11.30 celebra la misa ante millones de personas.

A continuación, una galería con imágenes del segundo día de la visita del Papa León XIV a Argentina, que retratan los momentos más destacados de este acontecimiento religioso.

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