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Feriado nacional por la visita del Papa: cómo se paga la jornada de este lunes

Este lunes 9 de noviembre es feriado nacional por la visita del papa León XIV. Conocé cómo se paga la jornada y quiénes cobran doble.

9 de Noviembre de 2026
Feriado nacional del 9 de noviembre
Feriado nacional del 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre es feriado nacional por la visita del papa León XIV. Conocé cómo se paga la jornada y quiénes cobran doble.

El feriado nacional de este lunes 9 de noviembre, establecido con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, alcanza a los trabajadores de todo el país. La jornada está contemplada en el calendario especial dispuesto para recibir al pontífice y tiene consecuencias directas en la liquidación de los salarios.

 

La principal diferencia respecto de un día laboral habitual es que quienes trabajen durante el feriado nacional tienen derecho a percibir una remuneración adicional del 100%, según lo establecido por el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

De esta manera, los empleados que presten servicios durante la jornada deberán cobrar el equivalente al doble de su remuneración diaria, mientras que aquellos que no trabajen conservarán el derecho a percibir el pago correspondiente al feriado.

 

Cuánto se cobra por trabajar durante el feriado nacional

La Ley de Contrato de Trabajo establece que, durante los feriados nacionales, rigen las normas legales sobre descanso dominical. Sin embargo, cuando un empleado debe cumplir tareas, corresponde una compensación económica especial.

 

Por ejemplo, si un trabajador percibe $40.000 por jornada, deberá cobrar $80.000 por trabajar durante el feriado. El monto incluye la remuneración habitual más el adicional establecido por la legislación.

 

En el caso de los trabajadores mensualizados, el sueldo ya contempla el pago ordinario de la jornada, por lo que debe incorporarse el adicional correspondiente. Para quienes cobran por hora o jornal, el cálculo depende de la remuneración y del tiempo efectivamente trabajado.

 

 

Por qué se declaró feriado nacional este lunes

El Gobierno nacional estableció el feriado del 9 de noviembre mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La medida se dispuso para facilitar los operativos de seguridad, la organización de actividades y los desplazamientos previstos durante la visita del papa León XIV.

 

La normativa contempló la importante convocatoria de fieles y visitantes que participarían de los encuentros religiosos y las celebraciones programadas en distintos puntos del país.

 

Durante este lunes, el pontífice tiene previsto visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y encabezar una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

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