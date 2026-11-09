Más de 15.000 personas vibraron con Soledad Pastorutti en el cierre de la Fiesta de la Avicultura

Más de 15.000 personas disfrutaron del show de Soledad Pastorutti

En la madrugada de este lunes finalizó la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’, que durante tres días organizó la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo. Contando con el gran acompañamiento del sector privado y público, para ofrecer una amplia exposición en el predio ferial. Cada velada tuvo, además, la presentación de destacados artistas locales, provinciales y nacionales.

Desde la organización, además, se adelantó que la ‘33ª Fiesta Nacional de la Avicultura’ se desarrollará el 10, 11 y 12 de noviembre de 2028. "¡Nos volveremos a ver dentro de dos años! Para seguir mostrando todo nuestro potencial", destacaron.

La Sole celebrando tres décadas de trayectoria

A las 00:13 el show de la consagrada Soledad Pastorutti, quien está celebrando treinta años de carrera profesional.

Hasta las 1:42 le regaló un brillante espectáculo a más de 15.000 personas que colmaron el predio. Ahí, ‘La Sole’ desplegó y recorrió su amplio repertorio musical folclórico, compartiendo también con el público las letras de grandes compositores y artistas del cancionero popular nacional.

Durante la última jornada, en el escenario principal también actuaron la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario de Crespo y Juan Manuel Bilat, quienes presentaron ‘Entre Ríos en Sinfonía’, homenaje a Jorge Méndez. Después fue el turno de: Runa Kuyai, Maple, Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat y Soledad Pastorutti.

En la ‘Peña Joven’ ofrecieron su espectáculo Cani Strato, Abyssmo Rock, Nico Zetta, Soñé con Existir, Estilo Vargas y La Triple E.

Concurso de pollo al disco solidario

En el inicio de la última jornada, otro de los atractivos fue el segundo concurso de ‘Pollo al Disco Solidario’, que se desarrolló en el sector de show gastronómicos. Mientras que, la premiación fue en el escenario principal.

-Los tres platos destacados fueron elaborados por:

1º) EPNM y Superior N°35 Técnica ‘Gral. Don José de San Martín’. Proyecto: Mejoras edilicias y ampliación del Taller de Carpintería.

2º) Parroquia San José Crespo. Proyecto: Mejoras en el Salón Parroquial.

3º) Congregación Evangélica de Crespo. Proyecto: Trabajos y mejoras del Salón de Usos Múltiples del Centro Juvenil Distrital.

-Excluyendo esos tres equipos, los demás tuvieron otra oportunidad de conseguir fondos económicos para sus proyectos concursando para tener más ‘me gusta’ en las redes sociales de la FNA Facebook e Instagram.

1º) Parque Evangélico Los Paraísos. Proyecto: La piscina de los niños.

2º) Bomberos Voluntarios Crespo (Equipo Kuality de la Estudiantina 2026). Proyecto: Costear la nueva autobomba equipada con una escalera mecánica.

3º) Instituto Comercial Crespo D-33.

Proyecto: Adquisición de tecnología y equipamiento institucional.

32ª Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

32ª Fiesta Nacional de la Avicultura: Conferencia de prensa de "La Sole"