Juan Manuel Bilat homenajeó a Jorge Méndez y anticipó su presentación en Cosquín

Juan Manuel Bilat en la Fiesta Nacional de la Avicultura fue uno de los protagonistas de la última noche de la celebración en Crespo. El acordeonista entrerriano participó del espectáculo Entre Ríos en Sinfonía, dedicado a la obra del compositor Jorge Méndez, y preparó una segunda actuación con su Gira Revolución. En diálogo con Elonce, compartió detalles del homenaje y adelantó su próxima presentación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La Fiesta Nacional de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

“Estoy muy feliz, muy contento por primera vez en la Fiesta Nacional de Avicultura”, expresó Bilat. El músico explicó que el espectáculo había sido presentado anteriormente en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, con la participación de casi 100 artistas, entre instrumentistas y miembros del Coro del Centenario.

El homenaje a Jorge Méndez y su legado musical

Bilat contó que la iniciativa nació de los encuentros familiares que compartía con Jorge Méndez, quien solía visitar su casa para interpretar canciones.

“Venía Jorge Méndez y se sentaba en una esquina de la mesa, sacaba su guitarra y tocábamos en vivo”, recordó. Según explicó, aquellas reuniones le permitieron comprender que las composiciones del artista forman parte de la identidad entrerriana, porque reflejan sus paisajes y problemáticas sociales.

El acordeonista lamentó no haber concretado el reconocimiento mientras el compositor vivía. “Ojalá hubiese sido en vida, no llegamos a hacerlo, sinceramente”, manifestó. También recordó que Méndez alcanzó la consagración en Cosquín en 1965, cuando tenía 22 años.

La emoción de unir la música popular con una orquesta

El artista destacó la experiencia de interpretar las composiciones de Méndez mediante una propuesta que integró la música popular del litoral con arreglos sinfónicos.

“Un sueño cumplido. De niño miraba las orquestas y me veía tan tan lejano. Pero poder juntar estos dos mundos”, expresó sobre una experiencia que había imaginado desde su infancia.

Bilat también valoró la respuesta del público durante la presentación realizada en Paraná. “Fue un espectáculo increíble”, aseguró, y agradeció a su equipo de trabajo, especialmente a Camila Farías y a los jóvenes músicos que participaron de la producción.

La Gira Revolución llegará al Festival de Cosquín

Durante la entrevista, Bilat anticipó que su segunda actuación en Crespo formaría parte de la Gira Revolución, un recorrido artístico que sumó más de 80 presentaciones durante el año.

El acordeonista confirmó que llevará esa propuesta al escenario de la plaza Próspero Molina el próximo 26 de enero, cuando Entre Ríos vuelva a tener presencia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

“Venimos viviendo un momento emocionante, cerrando un año increíble”, expresó. Además, destacó la importancia de representar a la provincia en uno de los principales escenarios de la música popular argentina y reafirmó su compromiso con la difusión de la cultura entrerriana.